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США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде, заявил МИД - РИА Новости, 12.06.2026
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13:57 12.06.2026 (обновлено: 15:06 12.06.2026)
США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде, заявил МИД

МИД: США из-за санкций проводят спецоперации по отлову россиян в Таиланде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД призвал россиян воздерживаться от поездок в Таиланд.
  • Ведомство указало, что США проводят там спецоперации по задержанию российских граждан.
  • Из-за санкций это может касаться даже тех, кто не подозревает, что мог попасть под прицел спецслужб.
  • Министерство рекомендует всегда иметь контакты российских загранпредставительств при поездке за рубеж.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. МИД России призвал граждан воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, будь то на отдых, или с деловыми целями.
"К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами", — говорится в предупреждении ведомства.
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Там отметили, что Вашингтон без оглядки на местные власти устраивает целые спецоперации по отлову российских граждан, которые по тем или иным причинам попали в поле зрения американских спецслужб.
"Начало подобной порочной практике положено в 2008 году арестом по запросу США предпринимателя В. А. Бута, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провел в тюрьме", — напомнили в министерстве.
Там предупредили, что из-за санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев.
В сложившихся обстоятельствах МИД рекомендует в том числе избегать пересадок в местных аэропортах, а если поездка все же необходима, иметь под рукой координаты и контактные данные российских загранпредставительств.
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