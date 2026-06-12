США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД призвал россиян воздерживаться от поездок в Таиланд.

Ведомство указало, что США проводят там спецоперации по задержанию российских граждан.

Из-за санкций это может касаться даже тех, кто не подозревает, что мог попасть под прицел спецслужб.

Министерство рекомендует всегда иметь контакты российских загранпредставительств при поездке за рубеж.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. МИД России призвал граждан воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, будь то на отдых, или с деловыми целями.

"К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами", — говорится в предупреждении ведомства.

Там отметили, что Вашингтон без оглядки на местные власти устраивает целые спецоперации по отлову российских граждан, которые по тем или иным причинам попали в поле зрения американских спецслужб.

"Начало подобной порочной практике положено в 2008 году арестом по запросу США предпринимателя В. А. Бута, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провел в тюрьме", — напомнили в министерстве.

Там предупредили, что из-за санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев.