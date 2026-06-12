Мерц не подходит на роль переговорщика ЕС с Россией, заявили в АдГ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц не подходит на роль переговорщика Евросоюза с Россией, он строит конфронтацию с Москвой, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

"Может быть, Шредер. Он представитель Германии, он был канцлером, и у меня ощущение, что русская администрация верит ему", - сказал Урбан.