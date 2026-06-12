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Мерц не подходит на роль переговорщика ЕС с Россией, заявили в АдГ - РИА Новости, 12.06.2026
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13:30 12.06.2026
Мерц не подходит на роль переговорщика ЕС с Россией, заявили в АдГ

Урбан: Мерц не подходит на роль переговорщика ЕС с РФ, он строит конфронтацию

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц не подходит на роль переговорщика Евросоюза с Россией.
  • По мнению Урбана, Мерц строит конфронтацию с Москвой.
  • Урбан высказал предположение, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы стать переговорщиком от Евросоюза с Россией.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц не подходит на роль переговорщика Евросоюза с Россией, он строит конфронтацию с Москвой, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
Премьер Чехии Андрей Бабиш 4 июня высказал мнение, что переговоры об окончании конфликта на Украине от имени Евросоюза должен вести Мерц.
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"Мерц? Нет, невозможно. Должен быть человек, которому Россия может доверять. Мерц не такой человек, он строит конфронтацию", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, подходит ли канцлер ФРГ на роль переговорщика.
Политик добавил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы стать переговорщиком от Евросоюза с Россией.
"Может быть, Шредер. Он представитель Германии, он был канцлером, и у меня ощущение, что русская администрация верит ему", - сказал Урбан.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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