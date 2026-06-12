Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц не подходит на роль переговорщика Евросоюза с Россией.
- По мнению Урбана, Мерц строит конфронтацию с Москвой.
- Урбан высказал предположение, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы стать переговорщиком от Евросоюза с Россией.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц не подходит на роль переговорщика Евросоюза с Россией, он строит конфронтацию с Москвой, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
Премьер Чехии Андрей Бабиш 4 июня высказал мнение, что переговоры об окончании конфликта на Украине от имени Евросоюза должен вести Мерц.
Политик добавил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы стать переговорщиком от Евросоюза с Россией.
"Может быть, Шредер. Он представитель Германии, он был канцлером, и у меня ощущение, что русская администрация верит ему", - сказал Урбан.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.