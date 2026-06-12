Праздничные мероприятия ко Дню России пройдут на различных площадках Москвы

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экскурсии, мастер-классы и литературно-музыкальные вечера подготовили на различных площадках Москвы ко Дню России.
Около 300 культурных площадок, от музеев и библиотек до парков, подготовили праздничную программу ко Дню России во всех округах Москвы.
Москвичи смогут в пятницу в День России посетить музей-заповедник "Царицыно", который превратится в одну большую сцену под открытым небом. На 15 живописных площадках выступят детские и взрослые, профессиональные и любительские коллективы.
Кроме того, в пятницу на улицах города пройдут литературно-музыкальные вечера в рамках фестиваля "Театральный бульвар", в парке "Фили" в 17.00 выступит оркестр в рамках специального проекта Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Также в Таганском парке можно будет увидеть экспозицию, посвященную костюмам разных народов нашей страны.
Помимо этого, мероприятия будут проходить в течение всего дня на ВДНХ. Для юных москвичей проведут занятия по росписи матрешек в музее "Атом", его можно будет посетить бесплатно. В Музее кино покажут мультфильмы, созданные по мотивам былин, сказок и фольклорных сюжетов.
Также с 12 по 14 июня в кинопарке "Москино" запланирована программа с диджей-сетом, танцевальными флешмобами и мастер-классами по созданию брошей и кастомизации одежды народными орнаментами. А в "Домиках добра" проекта "Москва помогает" на фестивальных площадках "Лета в Москве" всем желающим будут раздавать ленты в цветах российского флага.
Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в цвета российского триколора в День России, активности начнутся в 18.00 и продлятся до 23.00. Гостей ждут творческие выступления, интерактивные форматы, мастер-класс и световое шоу на колесе обозрения.