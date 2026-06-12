Праздничные мероприятия ко Дню России пройдут на различных площадках Москвы

Кроме того, в пятницу на улицах города пройдут литературно-музыкальные вечера в рамках фестиваля "Театральный бульвар", в парке "Фили" в 17.00 выступит оркестр в рамках специального проекта Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Также в Таганском парке можно будет увидеть экспозицию, посвященную костюмам разных народов нашей страны.