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Нетаньяху обсудил с Трампом меморандум США с Ираном - РИА Новости, 12.06.2026
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01:23 12.06.2026
Нетаньяху обсудил с Трампом меморандум США с Ираном

Нетаньяху обсудил с Трампом готовящийся меморандум о взаимопонимании с Ираном

© AP Photo / Ronen ZvulunБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом готовящийся меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
  • Израиль не является стороной соглашения.
  • Нетаньяху выразил признательность за приверженность Трампа тому, что итоговое соглашение будет включать передачу Ираном запасов обогащенного урана, демонтаж инфраструктуры по его обогащению, установление ограничений на производство ракет и прекращение Тегераном поддержки своих прокси в регионе.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг обсудил с президентом США Дональдом Трампом готовящийся меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщает канцелярия главы правительства Израиля.
"Президент Трамп сегодня вечером (в четверг - ред.) провел разговор с премьер-министром Нетаньяху касательно намечающегося меморандума о взаимопонимании... с Ираном о вступлении в переговоры", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.
В публикации подчеркивается, что Израиль не является стороной этого соглашения. Нетаньяху выразил признательность за приверженность Трампа тому, что окончательное соглашение по итогам переговоров будет включать передачу Ираном запасов обогащенного урана, демонтаж инфраструктуры по его обогащению, установление ограничений на производство ракет и прекращение Тегераном поддержки своих прокси в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
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