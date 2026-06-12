Нетаньяху обсудил с Трампом меморандум США с Ираном

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг обсудил с президентом США Дональдом Трампом готовящийся меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщает канцелярия главы правительства Израиля.