Медведева обратилась к поклонникам после операции на ногах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгения Медведева перенесла операцию на ногах.
- Фигуристка находится дома и восстанавливается после операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что продолжает дома восстановление после операции на ногах.
В пятницу Медведева сообщила, что перенесла запланированную операцию на ногах перед свадьбой с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.
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"Все, я уже дома. Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки - теперь мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома, здесь попроще, так что восстанавливаемся", - сказала Медведева в своем Telegram-канале.
Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.