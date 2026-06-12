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Медведева обратилась к поклонникам после операции на ногах - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Фигурное катание
 
23:47 12.06.2026 (обновлено: 00:37 13.06.2026)
Медведева обратилась к поклонникам после операции на ногах

Евгения Медведева сообщила, что ее выписали из больницы после операции на ногах

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Евгения Медведева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгения Медведева перенесла операцию на ногах.
  • Фигуристка находится дома и восстанавливается после операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что продолжает дома восстановление после операции на ногах.
В пятницу Медведева сообщила, что перенесла запланированную операцию на ногах перед свадьбой с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.
«

"Все, я уже дома. Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки - теперь мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома, здесь попроще, так что восстанавливаемся", - сказала Медведева в своем Telegram-канале.

Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.
Фигуристка Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
"До свадьбы заживет": Медведева перенесла операцию на ногах
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