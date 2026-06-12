Медведева обратилась к поклонникам после операции на ногах

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"Все, я уже дома. Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки - теперь мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома, здесь попроще, так что восстанавливаемся", - сказала Медведева в своем Telegram-канале.