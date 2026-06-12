Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения госнаград

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения государственных наград.
- Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения государственных наград, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.