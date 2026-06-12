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Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения госнаград - РИА Новости, 12.06.2026
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12:59 12.06.2026
Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения госнаград

Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения государственных наград

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения государственных наград.
  • Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения государственных наград, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
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