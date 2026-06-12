Ни один враг не помешает развитию и процветанию России, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что ни один враг не помешает развитию и процветанию России.
- День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ни один враг не помешает развитию и процветанию России, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
День России — государственный праздник, который каждый год официально отмечается 12 июня.
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