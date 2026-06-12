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Ни один враг не помешает развитию и процветанию России, заявил Медведев - РИА Новости, 12.06.2026
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10:15 12.06.2026 (обновлено: 10:16 12.06.2026)
Ни один враг не помешает развитию и процветанию России, заявил Медведев

Медведев: ни один враг не помешает развитию и процветанию России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что ни один враг не помешает развитию и процветанию России.
  • День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ни один враг не помешает развитию и процветанию России, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
День России — государственный праздник, который каждый год официально отмечается 12 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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