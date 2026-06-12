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СМИ усомнились в статусе Маска как первого в истории триллионера - РИА Новости, 12.06.2026
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04:24 12.06.2026
СМИ усомнились в статусе Маска как первого в истории триллионера

Washington Post усомнилась в статусе Маска как первого в истории триллионера

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство Рейтер передавало, что в результате первичного публичного размещения акций компании SpaceX состояние Илона Маска может превысить 1,1 триллиона долларов.
  • Газета Washington Post утверждает, что без учета пакетов акций, связанных с амбициозными целями (например, колонизацией Марса), Маск на данный момент не может считаться триллионером.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Статус американского предпринимателя Илона Маска как первого триллионера в истории требует уточнения, пишет газета Washington Post.
Ранее агентство Рейтер передавало, что в результате первичного публичного размещения акций компании SpaceX состояние Маска в момент начала торгов в пятницу превысит 1,1 триллиона долларов.
Газета Washington Post обращает внимание, что SpaceX выделила Маску пакеты акций, которые принесут доход только в случае реализации амбициозных целей, в частности, колонизации Марса. Без учета этих акций Маск на данный момент не может считаться триллионером, утверждает издание.
Акции SpaceX станут доступны для свободной покупки и продажи в пятницу. Если их цена поднимется до 140 долларов, Маск действительно станет "бумажным триллионером", даже если исключить акции, связанные с Марсом и космическими центрами обработки данных, говорится в публикации.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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