СМИ усомнились в статусе Маска как первого в истории триллионера

Акции SpaceX станут доступны для свободной покупки и продажи в пятницу. Если их цена поднимется до 140 долларов, Маск действительно станет "бумажным триллионером", даже если исключить акции, связанные с Марсом и космическими центрами обработки данных, говорится в публикации.