СМИ: Илон Маск станет первым в истории триллионером

Краткий пересказ от РИА ИИ Илон Маск станет первым триллионером в истории после первичного публичного размещения акций SpaceX.

В рамках IPO SpaceX привлечет рекордные 75 миллиардов долларов, побив рекорд IPO Saudi Aramco.

Торги акциями SpaceX на бирже Nasdaq начнутся в пятницу после открытия биржи в 9:30 утра по местному времени.

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Первичное публичное размещение акций принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску SpaceX делает его первым триллионером в истории, передает агентство Первичное публичное размещение акций принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску SpaceX делает его первым триллионером в истории, передает агентство Reuters

« "Сейчас основная часть состояния Маска связана со SpaceX, где его доля оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами его состояние превысит 1,1 триллиона долларов в момент начала торгов в пятницу, согласно расчетам Forbes и Рейтер, основанным на документах компании", — говорится в публикации.

Ранее компания сообщила, что привлечет рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO. Размещение SpaceX побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда долларов. Оценка Aramco тогда составила 1,7 триллиона долларов. При этом СМИ сообщали, что при цене размещения в 135 долларов за акцию SpaceX будет оценена в 1,75 триллиона долларов.

Торги акциями SpaceX на бирже Nasdaq начнутся в пятницу после открытия биржи в 9.30 утра по местному времени (16.30 мск). Таким образом, историческую отметку состояние Маска формально преодолеет после начала торгов, когда рынок подтвердит оценку компании.