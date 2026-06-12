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Армянский оппозиционер Манукян заявила, что обжалует обыск в ее доме - РИА Новости, 12.06.2026
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18:29 12.06.2026 (обновлено: 18:40 12.06.2026)
Армянский оппозиционер Манукян заявила, что обжалует обыск в ее доме

Армянский оппозиционер Арекназ Манукян заявила, что обжалует обыск в ее доме

© Sputnik / Asatur YesayantsАрекназ Манукян
Арекназ Манукян - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Арекназ Манукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский оппозиционный политик Арекназ Манукян обжалует проведенный в ее доме обыск.
  • По его словам, обыск был проведен без необходимого разрешения Центральной избирательной комиссии, и она считает это политическим преследованием.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Армянский оппозиционный политик, представитель партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян сообщила, что обжалует проведенный в пятницу в ее доме обыск.
"Мы обжалуем это следственное действие, проведенное в нашем доме, потому что помимо того, что я являюсь членом правления партии "Мать - Армения", я ещe и кандидат в депутаты по списку партии "Процветающая Армения", следовательно, я считаю, что моя неприкосновенность должна была быть преодолена Центральной избирательной комиссией, только тогда они имели право прийти в наш дом и провести определенные действия", - заявила Манукян журналистам.
Она уточнила, что после обыска, во время которого ничего найдено не было, ее пригласили в Следственный комитет.
"Могу только сказать, что у меня нет статуса обвиняемой... Это откровенное политическое преследование", - отметила Манукян.
Партия "Мать-Армения" участвовала в парламентских выборах в Армении 7 июня по спискам партии "Процветающая Армения".
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна было инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
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