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МЧС озвучило правильное расстояние от мангала до забора соседа по даче - РИА Новости, 12.06.2026
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02:56 12.06.2026
МЧС озвучило правильное расстояние от мангала до забора соседа по даче

МЧС: мангал должен стоять в пяти метрах от забора соседа по даче

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина готовит шашлык на дачном участке
Женщина готовит шашлык на дачном участке - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина готовит шашлык на дачном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В соответствии с правилами противопожарного режима мангал или жаровню для шашлыка можно устанавливать от забора соседа по даче на расстоянии не менее пяти метров.
  • Вокруг мангала зона очистки от сухостоя должна быть не менее двух метров, а сам мангал устанавливается на ровной негорючей поверхности.
  • За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а при причинении тяжкого вреда здоровью человека может наступить уголовная ответственность.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Приготовление шашлыков на мангалах или в жаровнях на дачных участках разрешается правилами противопожарного режима в том случае, если расстояние от них до забора соседа по даче будет не менее пяти метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"В соответствии с правилами противопожарного режима мангал или жаровню для шашлыка можно устанавливать от забора соседа по даче на расстоянии не менее пяти метров", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что зона очистки вокруг мангала от сухостоя должна быть не менее двух метров.
"Мангал устанавливается на ровной негорючей поверхности – бетоне, кирпиче или металлическом листе", - добавил представитель ведомства.
Собеседник агентства напомнил, что с 20 апреля на территории Московской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить открытый огонь, однако допускается приготовление шашлыков в закрытой емкости - мангале или барбекю. Открытый костер запрещен. Мангал должен находиться не менее чем в пяти метрах от любых построек - домов, сараев, беседок. Вокруг мангала не должно быть сухой травы, мусора или других горючих материалов. На случай возгорания необходимо иметь под рукой один-два огнетушителя, либо ведро с водой или песком. Категорически запрещается оставлять мангал без присмотра.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
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