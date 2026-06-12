МЧС озвучило правильное расстояние от мангала до забора соседа по даче

Краткий пересказ от РИА ИИ В соответствии с правилами противопожарного режима мангал или жаровню для шашлыка можно устанавливать от забора соседа по даче на расстоянии не менее пяти метров.

Вокруг мангала зона очистки от сухостоя должна быть не менее двух метров, а сам мангал устанавливается на ровной негорючей поверхности.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а при причинении тяжкого вреда здоровью человека может наступить уголовная ответственность.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Приготовление шашлыков на мангалах или в жаровнях на дачных участках разрешается правилами противопожарного режима в том случае, если расстояние от них до забора соседа по даче будет не менее пяти метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

"В соответствии с правилами противопожарного режима мангал или жаровню для шашлыка можно устанавливать от забора соседа по даче на расстоянии не менее пяти метров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что зона очистки вокруг мангала от сухостоя должна быть не менее двух метров.

"Мангал устанавливается на ровной негорючей поверхности – бетоне, кирпиче или металлическом листе", - добавил представитель ведомства.

Собеседник агентства напомнил, что с 20 апреля на территории Московской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить открытый огонь, однако допускается приготовление шашлыков в закрытой емкости - мангале или барбекю. Открытый костер запрещен. Мангал должен находиться не менее чем в пяти метрах от любых построек - домов, сараев, беседок. Вокруг мангала не должно быть сухой травы, мусора или других горючих материалов. На случай возгорания необходимо иметь под рукой один-два огнетушителя, либо ведро с водой или песком. Категорически запрещается оставлять мангал без присмотра.