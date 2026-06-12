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Украинский "волонтер" пожаловался на ухудшение ситуации в Сумах - РИА Новости, 12.06.2026
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22:00 12.06.2026
Украинский "волонтер" пожаловался на ухудшение ситуации в Сумах

РИА Новости: украинский «волонтер» Малов заявил о необходимости покинуть Донбасс

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Малов, которого подозревают в мародерстве, заявил о необходимости своей группе покинуть Донбасс и перебазироваться в Сумскую область.
  • Малов под предлогом эвакуации и помощи гражданским проникает в жилые дома и забирает дорогостоящие вещи, сообщили в российских силовых структурах.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один из украинских "волонтеров" Андрей Малов, которого подозревают в мародерстве, заявил о необходимости своей группе покинуть Донбасс и перебазироваться в Сумскую область на фоне ухудшения для украинских войск обстановки в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Один из "волонтеров" Андрей Малов сообщил, что вынужден со своей группой выехать из Донбасса в Сумы, где ситуация резко ухудшилась", - рассказал собеседник агентства.
Собеседник агентства добавил, что Малов совершает в прифронтовых районах мародерство.
"Малов является обычным мародером. Принцип его "работы" достаточно прост: под предлогом эвакуации и помощи гражданским он проникает в жилые дома и забирает дорогостоящие вещи", - заявил собеседник агентства.
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