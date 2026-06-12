Украинский "волонтер" пожаловался на ухудшение ситуации в Сумах

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один из украинских "волонтеров" Андрей Малов, которого подозревают в мародерстве, заявил о необходимости своей группе покинуть Донбасс и перебазироваться в Сумскую область на фоне ухудшения для украинских войск обстановки в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.