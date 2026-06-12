Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Малов, которого подозревают в мародерстве, заявил о необходимости своей группе покинуть Донбасс и перебазироваться в Сумскую область.
- Малов под предлогом эвакуации и помощи гражданским проникает в жилые дома и забирает дорогостоящие вещи, сообщили в российских силовых структурах.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один из украинских "волонтеров" Андрей Малов, которого подозревают в мародерстве, заявил о необходимости своей группе покинуть Донбасс и перебазироваться в Сумскую область на фоне ухудшения для украинских войск обстановки в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что Малов совершает в прифронтовых районах мародерство.
"Малов является обычным мародером. Принцип его "работы" достаточно прост: под предлогом эвакуации и помощи гражданским он проникает в жилые дома и забирает дорогостоящие вещи", - заявил собеседник агентства.
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