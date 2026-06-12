США затягивают конфликт с Ираном, считает Лукашенко

МИНСК, 12 июн - РИА Новости. США затягивают конфликт с Ираном, им стоило бы действовать быстрее, в этом конфликте многое зависит не от исламской республики, а именно от Штатов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику и жизнь людей.

"Мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах. А там под этим "покрывалом" могут быть разные тенденции. И учитывая, что в США иногда утром говорят одно, вечером - другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле", - добавил Лукашенко.