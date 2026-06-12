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США затягивают конфликт с Ираном, считает Лукашенко - РИА Новости, 12.06.2026
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18:03 12.06.2026
США затягивают конфликт с Ираном, считает Лукашенко

Лукашенко посоветовал США действовать быстрее в конфликте с Ираном

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко считает, что США затягивают конфликт с Ираном.
  • По его мнению, на Иран воздействуют его союзники, в первую очередь Россия и Китай, подталкивая его к дипломатическому урегулированию конфликта.
  • Белорусский президент подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана сильно влияет на мировую экономику и жизнь людей.
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. США затягивают конфликт с Ираном, им стоило бы действовать быстрее, в этом конфликте многое зависит не от исламской республики, а именно от Штатов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Дело не в Иране. Иран просто порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто: "Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия", его слова приводит белорусское госагентство Белта.
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По его мнению, быстрее надо действовать США.
«
"И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны (президента США дональда - ред.) Трампа и других - советников его. А должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от США. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И, прежде всего, Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт", - отметил президент Белоруссии.
Он подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику и жизнь людей.
"Мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах. А там под этим "покрывалом" могут быть разные тенденции. И учитывая, что в США иногда утром говорят одно, вечером - другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле", - добавил Лукашенко.
Он уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны - США, Израиль и Иран - к тому, чтобы этот конфликт был закончен.
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В миреИранСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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