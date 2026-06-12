Лукашенко: конфликты на Украине и с Ираном можно прекратить в этом году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликты на Украине и с Ираном будут прекращены в нынешнем году.
- По словам Лукашенко, обстоятельства диктуют прекращение войны, и президент США Дональд Трамп нацелен на это.
- Лукашенко считает, что Израиль будет полностью зависеть от позиции США, и это позволит прекратить конфликты в текущем году.
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" выразил уверенность, что конфликты на Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году.
Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах.
По его словам, мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. "Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и в вашем регионе, где вы работаете, - на Ближнем Востоке, как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны", - сказал белорусский лидер.
Говоря о Ближнем Востоке, глава он заявил, что там нет других вариантов, кроме как прекратить войну. "И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки", - сказал Лукашенко.
По его словам, сейчас обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение данной войны, и президент США Дональд Трамп нацелен на это. "Еще раз подчеркиваю: потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе и Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране", - сказал глава государства.
Он считает, что Израиль будет зависеть полностью от позиции США.
"Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - резюмировал Лукашенко.
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