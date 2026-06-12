Лукашенко: конфликты на Украине и с Ираном можно прекратить в этом году

Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах.

"Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - резюмировал Лукашенко.