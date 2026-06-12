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Лукашенко назвал путь решения украинского конфликта - РИА Новости, 12.06.2026
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Лукашенко назвал путь решения украинского конфликта

Лукашенко: иранский и украинский конфликты можно завершить только через диалог

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" выразил уверенность в возможности завершения иранского и украинского конфликтов через диалог.
  • Журналистка телеканала Мелинда Карен Нусифора отметила, что самой неожиданной информацией из интервью стала позиция Лукашенко по вопросу ядерного разоружения.
  • Она назвала мнение белорусского президента по неожиданной теме интересным и важным для глобальной аудитории.
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" высказал уверенность в возможности для завершения иранского и украинского конфликтов через диалог, передает агентство Белта.
Как сообщает агентство, Лукашенко в интервью высказывал уверенность, что возможность для завершения этих конфликтов есть, но находится вовсе не в военной плоскости, а исключительно через диалог.
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"Важность диалога подчеркивалась неоднократно, что перекликается с позицией канала, где также считают, что диалог должен стоять превыше всего", - сказала взявшая интервью у белорусского президента журналистка телеканала Мелинда Карен Нусифора.
По ее словам, во время разговора с Лукашенко затрагивались различные темы, самими интересными из них она назвала ответы на вопросы о конфликтах в Иране и на Украине, а также мнение белорусского президента о том, когда и как они могут быть завершены.
Говоря о самой неожиданной информации, услышанной во время интервью с белорусским лидером, она отметила, что информация касалась вопроса ядерного разоружения.
"Это неожиданное мнение, которое очень интересно услышать. Президент был очень прямолинеен. Думаю, глобальной аудитории это тоже будет интересно и важно", - добавила корреспондент "Аль-Арабия"
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