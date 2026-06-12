Лукашенко назвал путь решения украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" выразил уверенность в возможности завершения иранского и украинского конфликтов через диалог.
- Журналистка телеканала Мелинда Карен Нусифора отметила, что самой неожиданной информацией из интервью стала позиция Лукашенко по вопросу ядерного разоружения.
- Она назвала мнение белорусского президента по неожиданной теме интересным и важным для глобальной аудитории.
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" высказал уверенность в возможности для завершения иранского и украинского конфликтов через диалог, передает агентство Белта.
Как сообщает агентство, Лукашенко в интервью высказывал уверенность, что возможность для завершения этих конфликтов есть, но находится вовсе не в военной плоскости, а исключительно через диалог.
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"Важность диалога подчеркивалась неоднократно, что перекликается с позицией канала, где также считают, что диалог должен стоять превыше всего", - сказала взявшая интервью у белорусского президента журналистка телеканала Мелинда Карен Нусифора.
Говоря о самой неожиданной информации, услышанной во время интервью с белорусским лидером, она отметила, что информация касалась вопроса ядерного разоружения.
"Это неожиданное мнение, которое очень интересно услышать. Президент был очень прямолинеен. Думаю, глобальной аудитории это тоже будет интересно и важно", - добавила корреспондент "Аль-Арабия"
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