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Израильские ВВС ударили по пункту скорой помощи на юге Ливана - РИА Новости, 12.06.2026
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18:03 12.06.2026 (обновлено: 21:09 12.06.2026)
Израильские ВВС ударили по пункту скорой помощи на юге Ливана

РИА Новости: израильские ВВС атаковали пункт скорой помощи на юге Ливана

© REUTERS / StringerДым на месте израильского удара по Ливану
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские ВВС атаковали пункт скорой помощи исламского комитета здравоохранения гражданской обороны в населенном пункте Селаа на юге Ливана.
  • С начала эскалации 2 марта израильские удары привели к гибели 132 медработников и спасателей, еще 393 получили ранения.
  • Зафиксировано 169 атак на службы скорой помощи, повреждены 37 медицинских и спасательных пунктов, 170 машин скорой помощи и 17 больниц, из которых три прекратили работу.
БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали пункт скорой помощи исламского комитета здравоохранения гражданской обороны в населенном пункте Селаа на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
«
"Израильский противник вновь атаковал пункт скорой помощи гражданской обороны исламского комитета здравоохранения в населенном пункте Селаа, есть пострадавшие среди спасателей", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают экстренные службы, уточняется число пострадавших и масштаб повреждений.
По данным минздрава Ливана, с начала эскалации 2 марта израильские удары по медицинской инфраструктуре и сотрудникам служб здравоохранения привели к гибели 132 медработников и спасателей, еще 393 получили ранения.
Ведомство также зафиксировало 169 атак на службы скорой помощи, повреждение 37 медицинских и спасательных пунктов, а также 170 машин скорой помощи. Кроме того, в результате атак были повреждены 17 больниц, из них три прекратили работу.
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