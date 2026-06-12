Израильские ВВС ударили по пункту скорой помощи на юге Ливана

По его словам, на месте работают экстренные службы, уточняется число пострадавших и масштаб повреждений.

Ведомство также зафиксировало 169 атак на службы скорой помощи, повреждение 37 медицинских и спасательных пунктов, а также 170 машин скорой помощи. Кроме того, в результате атак были повреждены 17 больниц, из них три прекратили работу.