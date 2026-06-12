Израильские ВВС ударили по пункту скорой помощи на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильские ВВС атаковали пункт скорой помощи исламского комитета здравоохранения гражданской обороны в населенном пункте Селаа на юге Ливана.
- С начала эскалации 2 марта израильские удары привели к гибели 132 медработников и спасателей, еще 393 получили ранения.
- Зафиксировано 169 атак на службы скорой помощи, повреждены 37 медицинских и спасательных пунктов, 170 машин скорой помощи и 17 больниц, из которых три прекратили работу.
БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали пункт скорой помощи исламского комитета здравоохранения гражданской обороны в населенном пункте Селаа на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
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"Израильский противник вновь атаковал пункт скорой помощи гражданской обороны исламского комитета здравоохранения в населенном пункте Селаа, есть пострадавшие среди спасателей", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают экстренные службы, уточняется число пострадавших и масштаб повреждений.
По данным минздрава Ливана, с начала эскалации 2 марта израильские удары по медицинской инфраструктуре и сотрудникам служб здравоохранения привели к гибели 132 медработников и спасателей, еще 393 получили ранения.
Ведомство также зафиксировало 169 атак на службы скорой помощи, повреждение 37 медицинских и спасательных пунктов, а также 170 машин скорой помощи. Кроме того, в результате атак были повреждены 17 больниц, из них три прекратили работу.