В зоопарке Крыма родился детеныш европейской лани

Краткий пересказ от РИА ИИ В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму родился детеныш европейской лани.

Ожидается появление еще около десятка малышей лани в скором времени.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Детеныш европейской лани родился в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.

“У пары европейских ланей родился детеныш. Он еще не стоит на ногах, но мать с отцом отгоняют от него, не позволяя подойти другим сородичам”, - сказал Жиленко.

По его словам, малыш питается материнским молоком и в скором времени станет на ноги.