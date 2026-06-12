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В зоопарке Крыма родился детеныш европейской лани - РИА Новости, 12.06.2026
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12:53 12.06.2026

В зоопарке Крыма родился детеныш европейской лани

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму родился детеныш европейской лани.
  • Ожидается появление еще около десятка малышей лани в скором времени.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Детеныш европейской лани родился в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
“У пары европейских ланей родился детеныш. Он еще не стоит на ногах, но мать с отцом отгоняют от него, не позволяя подойти другим сородичам”, - сказал Жиленко.
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По его словам, малыш питается материнским молоком и в скором времени станет на ноги.
"Это первая из новорожденных ланей в этом году, но ожидается, что скоро в вольере у ланей будет настоящая ясельная группа - ожидаем ещё около десятка малышей в скором времени", - отметил директор.
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