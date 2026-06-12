В Курске состоялась церемония возложения цветов в честь Дня России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курске на мемориале «Курская дуга» прошла торжественная церемония возложения цветов в честь празднования Дня России.
- В мероприятии принял участие губернатор Курской области Александр Хинштейн, а также депутаты, представители органов власти, сотрудники силовых ведомств и волонтеры.
КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов в честь празднования Дня России состоялась в Курске на мемориале "Курская дуга", передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии участие принял губернатор Курской области Александр Хинштейн, а также депутаты, представители органов власти, сотрудники силовых ведомств и волонтеры.
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