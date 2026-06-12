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В Крыму задержали россиянина, снявшего на видео военный бензовоз - РИА Новости, 12.06.2026
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21:38 12.06.2026 (обновлено: 22:38 12.06.2026)
В Крыму задержали россиянина, снявшего на видео военный бензовоз

ФСБ в Крыму задержала россиянина, снявшего на видео военный бензовоз

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Крыма 1974 года рождения сделал видео военного бензовоза в Керчи и отправил его за рубеж.
  • Видео появилось в украинских Telegram-каналах, после чего автора записи задержали сотрудники управления ФСБ и МВД.
  • Проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств и сбор доказательств для привлечения задержанного к ответственности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Житель Крыма, который сделал видео военного бензовоза в Керчи, отослал его знакомому за границу, в результате чего видео появилось в украинских соцсетях, был оперативно задержан сотрудниками управления ФСБ и МВД, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Видео с бензовозом в районе Керчи появилось утром в украинских Telegram-каналах.
"Оперативники управления ФСБ и МВД "Керченское" при силовой поддержке ОМОН "Грифон" задержали гражданина РФ, 1974 года рождения, который осуществил видеофиксацию автомобиля и отправил видео за рубеж", - сообщил Крючков. Он добавил, что автор записи на видео дискредитировал российских военных.
На данный момент проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также сбор доказательств для привлечения задержанного лица к установленной законом ответственности. Крючков также отметил, что указанные события – как съемка, так и задержание фигуранта произошли 12 июня.
Ранее в июне власти Крыма обращали внимание граждан на запрет публикаций фото и видео перемещений бензовозов, поскольку это будет расцениваться как содействие диверсионной деятельности. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность, добавили в правительстве республики. Там также напомнили, что возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет
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ПроисшествияРеспублика КрымКерчьРоссияОлег КрючковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОМОН России
 
 
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