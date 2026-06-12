В Крыму задержали россиянина, снявшего на видео военный бензовоз

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Крыма 1974 года рождения сделал видео военного бензовоза в Керчи и отправил его за рубеж.

Видео появилось в украинских Telegram-каналах, после чего автора записи задержали сотрудники управления ФСБ и МВД.

Проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств и сбор доказательств для привлечения задержанного к ответственности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Житель Крыма, который сделал видео военного бензовоза в Керчи, отослал его знакомому за границу, в результате чего видео появилось в украинских соцсетях, был оперативно задержан сотрудниками управления ФСБ и МВД, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Видео с бензовозом в районе Керчи появилось утром в украинских Telegram-каналах.

"Оперативники управления ФСБ и МВД "Керченское" при силовой поддержке ОМОН "Грифон" задержали гражданина РФ, 1974 года рождения, который осуществил видеофиксацию автомобиля и отправил видео за рубеж", - сообщил Крючков. Он добавил, что автор записи на видео дискредитировал российских военных.

На данный момент проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также сбор доказательств для привлечения задержанного лица к установленной законом ответственности. Крючков также отметил, что указанные события – как съемка, так и задержание фигуранта произошли 12 июня.