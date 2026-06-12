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В Крыму предупредили об информационных атаках со стороны Украины - РИА Новости, 12.06.2026
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16:18 12.06.2026
В Крыму предупредили об информационных атаках со стороны Украины

Крючков предупредил об информационных атаках в Крыму со стороны Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Со стороны Украины фиксируются ложные вбросы о ситуации на полуострове, заявил советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков.
  • Крючков призвал доверять только официальным заявлениям, источникам и СМИ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Ложные вбросы фиксируются со стороны Украины о ситуации на полуострове, враг ведет информационные атаки, сообщил советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков.
"Параллельно с атаками БПЛА враг уже несколько дней проводит и атаки информационные. В ход идут ложные тезисы, подложные и переозвученные видео должностных лиц, сфабрикованные документы и вбросы в чатах", - написал Крючков в своем канале на платформе "Макс".
Крючков призвал доверять только официальным заявлениям, источникам и СМИ.
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В миреУкраинаРеспублика КрымОлег Крючков
 
 
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