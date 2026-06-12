В Крыму предупредили об информационных атаках со стороны Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Со стороны Украины фиксируются ложные вбросы о ситуации на полуострове, заявил советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков.
- Крючков призвал доверять только официальным заявлениям, источникам и СМИ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Ложные вбросы фиксируются со стороны Украины о ситуации на полуострове, враг ведет информационные атаки, сообщил советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков.
"Параллельно с атаками БПЛА враг уже несколько дней проводит и атаки информационные. В ход идут ложные тезисы, подложные и переозвученные видео должностных лиц, сфабрикованные документы и вбросы в чатах", - написал Крючков в своем канале на платформе "Макс".
Крючков призвал доверять только официальным заявлениям, источникам и СМИ.