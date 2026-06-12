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В Крыму призвали ООН осудить удары ВСУ по пассажирским поездам - РИА Новости, 12.06.2026
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10:38 12.06.2026
В Крыму призвали ООН осудить удары ВСУ по пассажирским поездам

Константинов призвал ООН осудить удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри.
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал ООН отреагировать и осудить удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму.
  • По словам Константинова, ООН должна реагировать на удары ВСУ по социальным объектам и на гибель мирных граждан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости призвал ООН отреагировать и осудить удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму.
"Реакция ООН, несмотря на то, что это сегодня необъективная площадка из-за доминирования там западных стран, должна быть. ООН многое что должна, но не делает. Должна реагировать на убийства ВСУ детей и мирных граждан, на их удары по школам, колледжам, больницам, детсадам, музеям", - сказал Константинов.
По его словам, ООН сегодня занимает слепую позицию к военным преступлениям и зверствам, которые творят ВСУ по отношению к России и ее гражданам.
Глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. До этого, 4 июня, БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший в Керчь. Один человек погиб, трое ранены.
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