В Крыму призвали ООН осудить удары ВСУ по пассажирским поездам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал ООН отреагировать и осудить удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму.
- По словам Константинова, ООН должна реагировать на удары ВСУ по социальным объектам и на гибель мирных граждан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости призвал ООН отреагировать и осудить удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму.
"Реакция ООН, несмотря на то, что это сегодня необъективная площадка из-за доминирования там западных стран, должна быть. ООН многое что должна, но не делает. Должна реагировать на убийства ВСУ детей и мирных граждан, на их удары по школам, колледжам, больницам, детсадам, музеям", - сказал Константинов.
По его словам, ООН сегодня занимает слепую позицию к военным преступлениям и зверствам, которые творят ВСУ по отношению к России и ее гражданам.
Глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. До этого, 4 июня, БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший в Керчь. Один человек погиб, трое ранены.