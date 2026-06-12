В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Краснодара принимает рейсы с 9:00 до 23:00.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропорт города принимает рейсы с 9.00 до 23.00.