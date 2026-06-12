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Лидер "Сочи" покинул клуб - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
18:04 12.06.2026 (обновлено: 18:14 12.06.2026)
Лидер "Сочи" покинул клуб

Крамарич покинул "Сочи" в связи с истечением контракта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМартин Крамарич
Мартин Крамарич - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мартин Крамарич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словенский полузащитник Мартин Крамарич покинул футбольный клуб «Сочи» в связи с истечением контракта.
  • За время выступления в клубе (с 2023 года) Крамарич сыграл 84 матча и забил 23 мяча.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Словенский полузащитник Мартин Крамарич покинул "Сочи" в связи с истечением контракта, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Полузащитник перешел в "Сочи" в 2023 году. За это время Крамарич сыграл 84 матча за клуб и забил 23 мяча.
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"Впереди у него новый виток карьеры. В "Сочи" же он оставил важнейший след и навсегда вписал свое имя в сердца болельщиков команды!" - говорится в сообщении "Сочи".
Крамаричу 28 лет, он также выступал за словенские клубы "Крка", "Марибор", "Кршко" и "Браво".
Ранее клуб также объявил об уходе вратаря Юрия Дюпина и гвинейского нападающего Франсуа Камано по истечении сроков трудовых соглашений. По итогам сезона-2025/26 клуб "Сочи" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.
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