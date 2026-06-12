Лидер "Сочи" покинул клуб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словенский полузащитник Мартин Крамарич покинул футбольный клуб «Сочи» в связи с истечением контракта.
- За время выступления в клубе (с 2023 года) Крамарич сыграл 84 матча и забил 23 мяча.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Словенский полузащитник Мартин Крамарич покинул "Сочи" в связи с истечением контракта, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"Впереди у него новый виток карьеры. В "Сочи" же он оставил важнейший след и навсегда вписал свое имя в сердца болельщиков команды!" - говорится в сообщении "Сочи".
Ранее клуб также объявил об уходе вратаря Юрия Дюпина и гвинейского нападающего Франсуа Камано по истечении сроков трудовых соглашений. По итогам сезона-2025/26 клуб "Сочи" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.