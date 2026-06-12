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Артистка рассказала, как кот стал звездой спектакля "Ромео и Джульетта" - РИА Новости, 12.06.2026
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21:16 12.06.2026
Артистка рассказала, как кот стал звездой спектакля "Ромео и Джульетта"

Корсакова: кот вышел на сцену во время показа спектакля "Ромео и Джульетта"

© Фото : соцсетиРыжий кот вышел на сцену во время спектакля "Ромео и Джульетта"
Рыжий кот вышел на сцену во время спектакля Ромео и Джульетта - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : соцсети
Рыжий кот вышел на сцену во время спектакля "Ромео и Джульетта"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рыжий кот вышел на сцену во время показа спектакля «Ромео и Джульетта» театра «Имперский Русский балет» в Измире (Турция).
  • Появление кота на сцене переключило внимание зрителей, вызвало смех и аплодисменты, но не помешало артистам завершить спектакль.
  • Прима-балерина Лариса Корсакова восприняла появление кота как добрый знак.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Прима-балерина Лариса Корсакова, сыгравшая Джульетту в спектакле театра "Имперский Русский балет", объяснила РИА Новости, что рыжий кот оказался на сцене во время показа в Турции, так как кошки - священные животные в этой стране, поэтому они могут свободно перемещаться, где захотят.
Театр "Имперский Русский балет" гастролирует в Турции, труппа находится в Измире. После показа спектакля "Ромео и Джульетта" в сети завирусилось видео, где рыжий кот вышел на сцену в самый трагичный момент постановки, когда главный герой умирает.
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"Мы находимся в Измире в Турции - и коты здесь везде, они ходят абсолютно свободно, никто им не закон. Коты могут находиться и в театре. Когда я первый раз приехала в Турцию и увидела кошек в театре - конечно, это был шок, я даже не подозревала, что они могут выйти на сцену. Так этот кот оказался на сцене в конце спектакля", - рассказала артистка.
По словам Корсаковой, артисты всячески препятствовали этому, однако это становится невозможным, когда спектакль вовсю идет и необходимо выходить на сцену.
"Это была самая трагическая часть спектакля. Справиться с такой нестандартной ситуацией удалось благодаря профессионализму. Профессиональный артист умеет совладать со своими эмоциями. Я не вышла из образа Джульетты, мне нужно было "дожить" эту жизнь и довести рассказ своей героини до конца", - отметила артистка.
Корсакова добавила, что появление кота на сцене тут же переключило на себя внимание зрителей, из зала послышался первый смех, а в момент, когда главный герой Ромео умирает, раздались аплодисменты.
"Зал начал смеяться, так как кот вышел и лег рядом с головой Ромео - все внимание переключилось на кота, я это понимала. Но тот, кто хотел досмотреть спектакль до конца, именно понять и увидеть, как я прожила эту историю - тот досмотрел", - рассказала балерина.
При этом, как призналась артистка, она не расстроилась, что произошла такая ситуация, более того, приняла этот инцидент как добрый знак. "Все, что ни делается - все к лучшему. Я рада, значит, кот благословил наш спектакль", - заключила Корсакова.
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