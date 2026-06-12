Попова рассказала, какие заболевания переносят комары

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Комары могут переносить малярию, лихорадку чикунгунья и другие опасные заболевания, сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что комары опасны независимо от вида, любая особь может оказаться заразной. Именно поэтому крайне важно соблюдать необходимые меры профилактики для защиты от комаров.