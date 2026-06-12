Попова рассказала, какие заболевания переносят комары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комары могут переносить малярию, лихорадку чикунгунья и другие опасные заболевания.
- Важно соблюдать меры защиты от комаров, так как любая особь может оказаться заразной.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Комары могут переносить малярию, лихорадку чикунгунья и другие опасные заболевания, сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Большое количество инфекций распространены в мире, которые передаются комарами. Это и малярия, и чикунгунья, и целый ряд других лихорадок. Необходимо соблюдать меры защиты от комаров", - сказала Попова.
Она также отметила, что комары опасны независимо от вида, любая особь может оказаться заразной. Именно поэтому крайне важно соблюдать необходимые меры профилактики для защиты от комаров.