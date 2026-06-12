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Попова рассказала, какие заболевания переносят комары - РИА Новости, 12.06.2026
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04:26 12.06.2026
Попова рассказала, какие заболевания переносят комары

Попова: комары могут переносить малярию и другие опасные заболевания

© Shutterstock/FOTODOM / nechaevkonКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / nechaevkon
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комары могут переносить малярию, лихорадку чикунгунья и другие опасные заболевания.
  • Важно соблюдать меры защиты от комаров, так как любая особь может оказаться заразной.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Комары могут переносить малярию, лихорадку чикунгунья и другие опасные заболевания, сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Большое количество инфекций распространены в мире, которые передаются комарами. Это и малярия, и чикунгунья, и целый ряд других лихорадок. Необходимо соблюдать меры защиты от комаров", - сказала Попова.
Она также отметила, что комары опасны независимо от вида, любая особь может оказаться заразной. Именно поэтому крайне важно соблюдать необходимые меры профилактики для защиты от комаров.
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ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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