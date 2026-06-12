В КНР обнаружили черепах с датчиками, передававшими информацию за границу

Краткий пересказ от РИА ИИ Китайские спецслужбы обнаружили в морских акваториях КНР черепах и рыб с прикрепленными к ним датчиками.

Датчики в режиме реального времени собирали чувствительные данные о морской среде и передавали их за границу через спутниковую связь.

ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Китайские спецслужбы обнаружили в морских акваториях КНР черепах и рыб, к которым были прикреплены датчики, передававшие информацию за границу, сообщает министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.

Как сообщило в пятницу министерство в своих соцсетях, в последние годы органы государственной безопасности Китая обнаружили, что иностранные разведывательные службы "собирают и похищают чувствительные морские данные с помощью различных новых шпионских устройств".

"В одном из морских районов Китая были обнаружены крупные живые морские животные, к которым были прикреплены датчики", - заявили в ведомстве, уточнив, что речь идет о "черепахах и рыбах".

Отмечается, что "шпионские подводные жители" в режиме реального времени собирали чувствительные данные о температуре воды, солености, морских течениях и других параметрах морской среды, а затем "передавали информацию за границу через спутниковую связь".