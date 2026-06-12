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В КНР обнаружили черепах с датчиками, передававшими информацию за границу - РИА Новости, 12.06.2026
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18:19 12.06.2026 (обновлено: 18:25 12.06.2026)
В КНР обнаружили черепах с датчиками, передававшими информацию за границу

В морских акваториях Китая обнаружили иностранных черепах-шпионов

© AP Photo / Hau DinhКорабль береговой охраны Китая
Корабль береговой охраны Китая - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Hau Dinh
Корабль береговой охраны Китая
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайские спецслужбы обнаружили в морских акваториях КНР черепах и рыб с прикрепленными к ним датчиками.
  • Датчики в режиме реального времени собирали чувствительные данные о морской среде и передавали их за границу через спутниковую связь.
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Китайские спецслужбы обнаружили в морских акваториях КНР черепах и рыб, к которым были прикреплены датчики, передававшие информацию за границу, сообщает министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.
Как сообщило в пятницу министерство в своих соцсетях, в последние годы органы государственной безопасности Китая обнаружили, что иностранные разведывательные службы "собирают и похищают чувствительные морские данные с помощью различных новых шпионских устройств".
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"В одном из морских районов Китая были обнаружены крупные живые морские животные, к которым были прикреплены датчики", - заявили в ведомстве, уточнив, что речь идет о "черепахах и рыбах".
Отмечается, что "шпионские подводные жители" в режиме реального времени собирали чувствительные данные о температуре воды, солености, морских течениях и других параметрах морской среды, а затем "передавали информацию за границу через спутниковую связь".
В МГБ также сообщили о случаях выявления другого иностранного шпионского оборудования в морских районах Китая, включая надводные беспилотные аппараты и разведывательные буи, способные передавать за рубеж данные о морской среде и деятельности военных кораблей и подводных лодок.
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