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В Кирове развернули самый большой триколор в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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11:11 12.06.2026
В Кирове развернули самый большой триколор в День России

В Кирове развернули триколор площадью 1,7 тысячи квадратных метров в День России

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиТриколор площадью 1,7 тыс кв м развернули в Кирове в День России
Триколор площадью 1,7 тыс кв м развернули в Кирове в День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Триколор площадью 1,7 тыс кв м развернули в Кирове в День России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кирове в День России развернули самое большое полотнище российского флага, площадь которого составила 1700 квадратных метров.
  • Более 3500 человек приняли участие в массовой зарядке в Кирове в честь Дня России.
  • Массовая зарядка прошла в рамках регионального проекта «Спорт для всех. Кировская область».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Двумя рекордами - огромным полотнищем российского флага и массовой зарядкой на 3,5 тысячи человек - отметили в Кирове День России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кирове в День России установили рекорд по развёртыванию самого большого триколора. Площадь флага составила 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Также в честь праздника в Кирове прошла массовая зарядка. В событии приняли участие более 3500 человек.
"Сегодня мы стали частью по-настоящему исторического события. Развертывание этого масштабного триколора и совместная зарядка на Театральной площади — это не просто спортивный рекорд, а мощный символ единства, патриотизма и любви к своей Родине", - цитирует пресс-служба слова министра спорта Кировской области Сергея Сулика.
Отмечается, что массовая зарядка прошла в рамках регионального проекта "Спорт для всех. Кировская область", направленного на вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.
"Массовая зарядка в День России — это событие, которого ждёт весь город. Подобные мероприятия демонстрируют высокий уровень гражданской активности и востребованности, объединяя жителей вокруг значимых государственных праздников. Сегодняшнее событие — яркий пример того, как спорт, патриотизм и здоровый образ жизни становятся основой для консолидации общества", — приводятся в сообщении слова депутата Кировской городской Думы Андрея Березина.
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