Триколор площадью 1,7 тыс кв м развернули в Кирове в День России

Триколор площадью 1,7 тыс кв м развернули в Кирове в День России

В Кирове развернули самый большой триколор в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кирове в День России развернули самое большое полотнище российского флага, площадь которого составила 1700 квадратных метров.

Более 3500 человек приняли участие в массовой зарядке в Кирове в честь Дня России.

Массовая зарядка прошла в рамках регионального проекта «Спорт для всех. Кировская область».

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Двумя рекордами - огромным полотнищем российского флага и массовой зарядкой на 3,5 тысячи человек - отметили в Кирове День России, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Кирове в День России установили рекорд по развёртыванию самого большого триколора. Площадь флага составила 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении

Также в честь праздника в Кирове прошла массовая зарядка. В событии приняли участие более 3500 человек.

"Сегодня мы стали частью по-настоящему исторического события. Развертывание этого масштабного триколора и совместная зарядка на Театральной площади — это не просто спортивный рекорд, а мощный символ единства, патриотизма и любви к своей Родине", - цитирует пресс-служба слова министра спорта Кировской области Сергея Сулика.

Отмечается, что массовая зарядка прошла в рамках регионального проекта "Спорт для всех. Кировская область", направленного на вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.