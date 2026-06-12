На Камчатке впервые прошел многонациональный фестиваль хлеба в День России

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 июн – РИА Новости. В центре Петропавловска-Камчатского в День России впервые состоялся масштабный фестиваль хлеба и каравая, где представители 19 национальных объединений угощали гостей традиционной выпечкой, сообщает правительство Камчатского края.

На празднике можно было попробовать тетёры, баурсаки, бацькавы булки, чуреки, борцоки, натухи, жупки, пидоги, ноны, а также караваи и пирожки с картофелем и капустой.