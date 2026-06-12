На Камчатке впервые прошел многонациональный фестиваль хлеба в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Петропавловска-Камчатского впервые состоялся масштабный фестиваль хлеба и каравая в День России.
- Представители 19 национальных объединений угощали гостей традиционной выпечкой.
- Губернатор Владимир Солодов выразил благодарность участникам фестиваля.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 июн – РИА Новости. В центре Петропавловска-Камчатского в День России впервые состоялся масштабный фестиваль хлеба и каравая, где представители 19 национальных объединений угощали гостей традиционной выпечкой, сообщает правительство Камчатского края.
"Многонациональный фестиваль хлеба и каравая прошел впервые на Камчатке", — проинформировали власти в пресс-релизе.
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На празднике можно было попробовать тетёры, баурсаки, бацькавы булки, чуреки, борцоки, натухи, жупки, пидоги, ноны, а также караваи и пирожки с картофелем и капустой.
Губернатор Владимир Солодов поблагодарил участников: "Огромное спасибо и низкий поклон всем нашим представителям дружных народов – все мы строим Камчатку, наш общий дом". Руководитель региональной общественной организации русской национальной культуры "Мы Русичи" Игорь Клемин отметил, что День России — это день единства, а русские дома всегда славились хлебом.