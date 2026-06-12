Между Путиным и Трампом существует "личная химия", заявил посол Дарчиев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует «личная химия».
- Лидеры России и США ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует "личная химия", лидеры двух стран ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
Дипломат добавил, что хотя геополитические обстоятельства и влияют на отношения Москвы и Вашингтона, к восстановлению связей призывают люди по обе стороны Берингова пролива.