Между Путиным и Трампом существует "личная химия", заявил посол Дарчиев

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует "личная химия", лидеры двух стран ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.