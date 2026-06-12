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Между Путиным и Трампом существует "личная химия", заявил посол Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2026
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02:01 12.06.2026
Между Путиным и Трампом существует "личная химия", заявил посол Дарчиев

Посол Дарчиев: между Путиным и Трампом существует "личная химия"

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует «личная химия».
  • Лидеры России и США ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует "личная химия", лидеры двух стран ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи", - сказал Дарчиев на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве РФ.
Дипломат добавил, что хотя геополитические обстоятельства и влияют на отношения Москвы и Вашингтона, к восстановлению связей призывают люди по обе стороны Берингова пролива.
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В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампАлександр Дарчиев
 
 
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