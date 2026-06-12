Вспышек хантавируса в России не будет, считает врач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-инфекционист Юлия Минакова сообщила, что вспышек или пандемий хантавируса в России не ожидается.
- Практически все серотипы хантавируса, в том числе циркулирующие в России, не передаются от человека к человеку, а только от контакта с зараженными грызунами и их выделениями.
- Новый штамм хантавируса не формировался за последние годы.
НОВОСИБИРСК, 12 июн – РИА Новости. Вспышек или пандемий хантавируса в России не ожидается, сравнивать его с коронавирусом Covid-19 неоправданно, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
"Совершенно разная ситуация. Пандемия, вызванная Covid-19, была связана с формированием нового штамма коронавирусной инфекции. Сейчас случай хантавирусной инфекции не связан с формированием нового штамма. Это уже известный многие годы, исследованный штамм "Андес", - сказала собеседница агентства.
Эксперт отметила, что практически все серотипы хантавируса, в том числе те, которые циркулируют в России, не передаются от человека к человеку, а только от контакта с зараженными грызунами и их выделениями.
"Единственный штамм "Андес", распространенный в Южной Америке, может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, но при очень тесном и продолжительном контакте. То есть риск все равно минимальный. Вспышек или пандемий, вызванных хантавирусом, мы не можем ожидать", - сообщила Минакова.
Она также добавила, что за последние годы новых штаммов хантавирусной инфекции не выявлялось.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на лайере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.