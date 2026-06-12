Вспышек хантавируса в России не будет, считает врач

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-инфекционист Юлия Минакова сообщила, что вспышек или пандемий хантавируса в России не ожидается.

Практически все серотипы хантавируса, в том числе циркулирующие в России, не передаются от человека к человеку, а только от контакта с зараженными грызунами и их выделениями.

Новый штамм хантавируса не формировался за последние годы.

НОВОСИБИРСК, 12 июн – РИА Новости. Вспышек или пандемий хантавируса в России не ожидается, сравнивать его с коронавирусом Covid-19 неоправданно, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

"Совершенно разная ситуация. Пандемия, вызванная Covid-19, была связана с формированием нового штамма коронавирусной инфекции. Сейчас случай хантавирусной инфекции не связан с формированием нового штамма. Это уже известный многие годы, исследованный штамм "Андес", - сказала собеседница агентства.

Эксперт отметила, что практически все серотипы хантавируса, в том числе те, которые циркулируют в России , не передаются от человека к человеку, а только от контакта с зараженными грызунами и их выделениями.

"Единственный штамм "Андес", распространенный в Южной Америке , может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, но при очень тесном и продолжительном контакте. То есть риск все равно минимальный. Вспышек или пандемий, вызванных хантавирусом, мы не можем ожидать", - сообщила Минакова.

Она также добавила, что за последние годы новых штаммов хантавирусной инфекции не выявлялось.