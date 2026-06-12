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На Камчатке задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины - РИА Новости, 12.06.2026
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11:22 12.06.2026
На Камчатке задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины

На Камчатке задержали подозреваемого в убийстве 66-летней женщины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петропавловске-Камчатском задержан 41-летний ранее судимый мужчина, который нанес 66-летней женщине 26 ножевых ранений.
  • Злоумышленник поджег квартиру жертвы и похитил ее мобильный телефон.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 июн – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском оперативники уголовного розыска задержали 41-летнего ранее судимого мужчину, который в понедельник нанес 66-летней женщине 26 ножевых ранений, поджег квартиру и похитил ее телефон.
"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с ГУУР МВД России и СУ СК России по Камчатскому краю раскрыто особо тяжкое преступление – убийство 66-летней женщины, совершенное 8 июня 2026 года в квартире на улице Абеля", — сообщили в ведомстве.
Эксперты насчитали на теле погибшей 26 колото-резаных ранений грудной клетки и шеи. Три из них проникли в грудную клетку с повреждением сердца и легких, смерть наступила от острой кровопотери. По данным полиции, чтобы скрыть следы, злоумышленник поджег кресла в спальне, после чего загорелась вся комната. Кроме того, он украл мобильный телефон жертвы.
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, разбой и причинение тяжких телесных повреждений. Полицейские нашли его в съемной квартире на проспекте Победы, где он забаррикадировался. Когда оперативники начали взламывать дверь, мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, но на улице его уже ждали и задержали. Похищенный телефон он сдал в мастерскую по ремонту техники — аппарат изъят. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте.
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