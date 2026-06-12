Волонтер, искавший пропавшего охотника на Камчатке, потерялся сам

Краткий пересказ от РИА ИИ В Быстринском округе Камчатки ищут мужчину-добровольца, который отправился на поиски охотника, пропавшего осенью 2025 года, и не вернулся.

Добровольцы, отправившиеся искать охотника, разделились и пошли в разные стороны, один из них потерялся без компаса, средств связи и навигации.

В зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, к которым в селе Эссо присоединятся местные спасатели, полицейские и волонтеры.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 июн – РИА Новости. Спасатели и полиция в Быстринском округе Камчатки ищут мужчину-добровольца, который во вторник отправился на поиски охотника, пропавшего осенью 2025 года, и до сих пор не вернулся, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Добровольцы, самостоятельно отправившиеся 9 июня искать охотника, потерявшегося в Быстринском округе в ноябре 25 года, разделились, пошли в разные стороны, и один из них потерялся. Предварительно, без компаса, средств связи и навигации", — написал Лебедев в своем аккаунте в соцсети " ВКонтакте ".

По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю , еще в понедельник трое жителей села Эссо ушли в охотничьи угодья в 37 километрах от поселка. Вечером во вторник один из них не вернулся в избушку. В четверг заявитель обратился к спасателям. Утром в пятницу в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда. В селе Эссо к ним присоединятся местные спасатели, полицейские и волонтеры.

Пропавший доброволец участвовал в поисках 72-летнего охотника Виктора Баркавтова, который ушел из Эссо в сентябре 2025 года и пропал. В январе активную фазу поисков прекратили из-за отсутствия результатов, но в мае их возобновили. Теперь из-за несчастного случая спасателям приходится искать самого поисковика.