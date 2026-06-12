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Волонтер, искавший пропавшего охотника на Камчатке, потерялся сам - РИА Новости, 12.06.2026
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05:56 12.06.2026
Волонтер, искавший пропавшего охотника на Камчатке, потерялся сам

На Камчатке ищут волонтера, который потерялся при поисках пропавшего охотника

© Главное управление МЧС России по Камчатскому краюАвтомобиль МЧС России
Автомобиль МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
Автомобиль МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Быстринском округе Камчатки ищут мужчину-добровольца, который отправился на поиски охотника, пропавшего осенью 2025 года, и не вернулся.
  • Добровольцы, отправившиеся искать охотника, разделились и пошли в разные стороны, один из них потерялся без компаса, средств связи и навигации.
  • В зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, к которым в селе Эссо присоединятся местные спасатели, полицейские и волонтеры.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 июн – РИА Новости. Спасатели и полиция в Быстринском округе Камчатки ищут мужчину-добровольца, который во вторник отправился на поиски охотника, пропавшего осенью 2025 года, и до сих пор не вернулся, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Добровольцы, самостоятельно отправившиеся 9 июня искать охотника, потерявшегося в Быстринском округе в ноябре 25 года, разделились, пошли в разные стороны, и один из них потерялся. Предварительно, без компаса, средств связи и навигации", — написал Лебедев в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, еще в понедельник трое жителей села Эссо ушли в охотничьи угодья в 37 километрах от поселка. Вечером во вторник один из них не вернулся в избушку. В четверг заявитель обратился к спасателям. Утром в пятницу в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда. В селе Эссо к ним присоединятся местные спасатели, полицейские и волонтеры.
Пропавший доброволец участвовал в поисках 72-летнего охотника Виктора Баркавтова, который ушел из Эссо в сентябре 2025 года и пропал. В январе активную фазу поисков прекратили из-за отсутствия результатов, но в мае их возобновили. Теперь из-за несчастного случая спасателям приходится искать самого поисковика.
Министр Лебедев вновь призвал жителей не ходить в лес без компаса, средств связи и навигации.
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