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По Калининграду пронесли триколор длиной 80 метров в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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15:04 12.06.2026 (обновлено: 20:55 12.06.2026)
По Калининграду пронесли триколор длиной 80 метров в День России

РИА Новости: по центру Калининграда пронесли триколор длиной 80 м в День России

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День России учащиеся кадетских классов и школ пронесли триколор длиной 80 метров по центру Калининграда.
  • Губернатор Алексей Беспрозванных вручил ветеранам медали «80 лет Калининградской области», а также награды участникам СВО и нагрудные знаки «Горячее сердце».
  • В Калининграде и муниципалитетах области прошли различные праздничные мероприятия, включая фестиваль военно-исторической реконструкции, велопробеги, квесты, шествия, концерты, ярмарки и мастер-классы.
КАЛИНИНГРАД, 12 июн – РИА Новости. Триколор длиной 80 метров пронесли в День России учащиеся кадетских классов и школ по центру Калининграда, передает корреспондент РИА Новости.
Флаг длиной 80 метров кадеты пронесли не только в честь национального праздника, но и в честь Калининградской области, 80 лет которой исполнится 4 июля.
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"Этот праздник проходит сегодня и 80-летие нашей Калининградской области. Мы действительно с вами гордимся историей нашего региона. А гордость начинается с каждого двора, с каждой семьи, с каждой улицы. Все то, что сделано было за эти 80 лет. Ну и, конечно, самая главная гордость наша, это то, что мы с вами находимся на самом западном форпосте России, охраняем рубежи нашей большой, любимой страны. На нас вся надежда",- сказал, приветствуя жителей региона, губернатор Алексей Беспрозванных.
Губернатор поблагодарил ветеранов, которые после войны восстанавливали Калининградскую область, и вручил им медали "80 лет Калининградской области". На главной сцене праздника Беспрозванных наградил ими 18 ветеранов, а также вместе с советником, Героем России, Андреем Козловым вручил благодарственные письма семьям участников специальной военной операции.
Нагрудными знаками "Горячее сердце" были отмечены юнармейцы Дмитрий Соколов и Владимир Таршилов, которые спасли мужчину, упавшего без сознания на рельсы, а также Сергей Клепиков, пришедший на помощь тонущей в реке ветерану войны и бывшей узнице концлагеря.
Праздник в Калининграде состоялся на разных площадках города. В музее янтаря прошел первый фестиваль военно-исторической реконструкции "Эпохи янтарного края". Реконструкторы воссоздали быт различных исторических эпох.
Праздничные мероприятия состоялись также во всех муниципалитетах Калининградской области – велопробеги, квесты, шествия, концерты, ярмарки и различные мастер-классы..
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ОбществоКалининградская областьКалининградРоссияАлексей БеспрозванныхАндрей КозловДмитрий Соколов (велоспорт)
 
 
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