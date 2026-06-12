Суд рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве принял к производству иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста РФ Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко.

Дмитрий Царенко был приговорен к четырем годам колонии за мошенничество на сумму 10,4 миллиона рублей, вскоре появилось еще одно дело на 15,3 миллиона рублей.

Царенко не признает вину и утверждает, что передавал деньги Газманову в полном объеме и в соответствии с договоренностями.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Суд в Москве принял к производству иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста РФ Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что заявление находящегося в СИЗО Царенко, которое ранее было оставлено без движения, принято к производству, беседа назначена судом на 18 июня.

Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по схожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Артиста допросили по обоим делам в качестве потерпевшего.

Царенко вину не признает, заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями. По словам обвиняемого, он по указанию Газманова и для его удобства проводил средства через свой ИП, выдавал их наличными или переводил на личный счет артиста.