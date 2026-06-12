Суд рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве принял к производству иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста РФ Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко.
- Дмитрий Царенко был приговорен к четырем годам колонии за мошенничество на сумму 10,4 миллиона рублей, вскоре появилось еще одно дело на 15,3 миллиона рублей.
- Царенко не признает вину и утверждает, что передавал деньги Газманову в полном объеме и в соответствии с договоренностями.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Суд в Москве принял к производству иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста РФ Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что заявление находящегося в СИЗО Царенко, которое ранее было оставлено без движения, принято к производству, беседа назначена судом на 18 июня.
Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по схожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Артиста допросили по обоим делам в качестве потерпевшего.
Царенко вину не признает, заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями. По словам обвиняемого, он по указанию Газманова и для его удобства проводил средства через свой ИП, выдавал их наличными или переводил на личный счет артиста.
Заявленные в иске 44 миллиона рублей, как сообщал адвокат Царенко Алексей Новожилов, тот на протяжении пяти лет положил на счета певца. По мнению заявителя, Газманов должен вернуть эти деньги, раз не считает их гонорарами за концерты.
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