Рейтинг@Mail.ru
Вопрос обогащенного урана должен решаться в Иране, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 12.06.2026
Вопрос обогащенного урана должен решаться в Иране, заявил Аракчи

Иран настаивает на решении вопроса обогащенного урана на своей территории

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос высокообогащенного урана должен решаться на территории Ирана.
  • По его словам, единственный способ решить вопрос с ураном, обогащенным до 60%, — это разубожить его в самом Иране.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Тегеран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«
"Вопрос об уране, обогащенном до 60%, издавна является важной темой. С нашей точки зрения, единственный способ (решить этот вопрос - ред.) - разубожить (снизить качество – ред.) его в самом Иране", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Аракчи анонсировал консультации с Россией о вывозе иранского урана
15 мая, 23:59
 
В миреТегеран (город)ИранАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала