Вопрос обогащенного урана должен решаться в Иране, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос высокообогащенного урана должен решаться на территории Ирана.
- По его словам, единственный способ решить вопрос с ураном, обогащенным до 60%, — это разубожить его в самом Иране.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Тегеран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
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"Вопрос об уране, обогащенном до 60%, издавна является важной темой. С нашей точки зрения, единственный способ (решить этот вопрос - ред.) - разубожить (снизить качество – ред.) его в самом Иране", - сказал он в эфире иранского телевидения.