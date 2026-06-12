Президент Ирана направил Путину поздравление с Днем России

ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление в связи с Днем России, заявив, что отношения между Москвой и Тегераном будут и далее развиваться.
"Президент Ирана в послании поздравил российского президента, правительство и народ с Днем России", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Пезешкиана.
Президент Ирана также выразил уверенность, что отношения стратегического партнерства между Ираном и Россией будут и далее углубляться в интересах народов обеих стран.
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