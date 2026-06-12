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Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США - РИА Новости, 12.06.2026
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06:11 12.06.2026 (обновлено: 17:04 12.06.2026)
Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США

Багаи: Иран и США согласовали основные пункты меморандума

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран и Вашингтон утвердили ключевые положения меморандума о взаимопонимании, но финального варианта документа еще нет.
  • По словам представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в процессе согласования текста.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон утвердили ключевые положения меморандума о взаимопонимании, сообщил телеканалу Press TV представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«

"Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе", — сказал дипломат.

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Издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что исламская республика одобрила соглашение на высоком уровне, сейчас оно на рассмотрении у верховного лидера Моджтабы Хаменеи.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отмене "очень мощных" ударов по Ирану. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям сделки и могут заключить ее в ближайшие выходные в Европе. Багаи назвал эти утверждения спекуляцией. Он подчеркнул, что финального варианта документа еще нет.
Как заявил Трамп, в рамках соглашения исламская республика даст обязательство не стремиться к получению ядерного оружия. В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что Тегеран также откажется от обогащения урана, демонтирует необходимые для этого объекты, установит ограничения на производство ракет и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.
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