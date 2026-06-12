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СМИ: Иран включил в список для ударов связанные с Маском объекты - РИА Новости, 12.06.2026
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00:32 12.06.2026
СМИ: Иран включил в список для ударов связанные с Маском объекты

Fars: Иран включил в список для ударов связанные с Маском объекты

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран включил в список целей для военных операций объекты, связанные с экономическими активами Илона Маска в регионе.
  • Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Иран включил в список целей для дальнейших военных операций все объекты, связанные с экономическими активами американского миллиардера Илона Маска в регионе, передает агентство Fars со ссылкой на информированные источники.
По словам источника, американские военные при поддержке компаний, связанных с Маском, совершили нападения на водную инфраструктуру на юге Ирана.
"Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе", - добавил источник.
Наземные станции Starlink расположены в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане. Starlink — дочернее подразделение спутникового интернета, полностью принадлежащее компании Маска SpaceX.
Как отмечает телеканал CNN, угроза со стороны Ирана возникла, когда инвесторы ожидают первичного публичного размещения акций SpaceX, в результате которого стоимость компании составит примерно 1,77 триллиона долларов.
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