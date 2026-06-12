СМИ: Иран включил в список для ударов связанные с Маском объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран включил в список целей для военных операций объекты, связанные с экономическими активами Илона Маска в регионе.
- Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Иран включил в список целей для дальнейших военных операций все объекты, связанные с экономическими активами американского миллиардера Илона Маска в регионе, передает агентство Fars со ссылкой на информированные источники.
По словам источника, американские военные при поддержке компаний, связанных с Маском, совершили нападения на водную инфраструктуру на юге Ирана.
"Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе", - добавил источник.
Как отмечает телеканал CNN, угроза со стороны Ирана возникла, когда инвесторы ожидают первичного публичного размещения акций SpaceX, в результате которого стоимость компании составит примерно 1,77 триллиона долларов.