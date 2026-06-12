В Иране опровергли слова Трампа о завершении конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.

По словам дипломата, Вашингтон за последние пару месяцев не раз менял свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, сообщает агентство Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, сообщает агентство IRNA

« "Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано", — сказал дипломат.

Он отметил, что Вашингтон за последние пару месяца не раз менял свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня.

"Мы уже говорили, что основная часть текста (договора) практически согласована. Проблема возникла из-за того, что каждый раз американские чиновники выдвигали новое требование или меняли свою позицию, как через своих представителей, так и через многочисленные интервью, которые они давали СМИ", — пояснил дипломат.

Представитель МИД Ирана добавил, что Штаты неоднократно пытались навязать ИРИ ряд необоснованных требований, и подчеркнул, что Тегеран не собирается отступать от своих принципиальных позиций.

В четверг Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса. По его утверждению, ИРИ в меморандуме о взаимопонимании даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Частью сделки станет также снятие с нее морской блокады. Документы, как утверждает президент США, предстоит окончательно оформить в ближайшие несколько дней.

Ранее вечером американский лидер заявил об отмене запланированных атак на исламскую республику, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны.

В среду глава Белого дома обвинил Иран в затягивании урегулирования, а в ночь на четверг Штаты атаковали юг страны. Президент пригрозил противнику полным разгромом, если тот не пойдет на сделку.