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В Иране опровергли слова Трампа о завершении конфликта - РИА Новости, 12.06.2026
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00:03 12.06.2026 (обновлено: 01:12 12.06.2026)
В Иране опровергли слова Трампа о завершении конфликта

Reuters: время и место подписания соглашения Ирана и США не согласованы

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.
  • По словам дипломата, Вашингтон за последние пару месяцев не раз менял свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, сообщает агентство IRNA.
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"Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано", — сказал дипломат.
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Он отметил, что Вашингтон за последние пару месяца не раз менял свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня.
"Мы уже говорили, что основная часть текста (договора) практически согласована. Проблема возникла из-за того, что каждый раз американские чиновники выдвигали новое требование или меняли свою позицию, как через своих представителей, так и через многочисленные интервью, которые они давали СМИ", — пояснил дипломат.
Представитель МИД Ирана добавил, что Штаты неоднократно пытались навязать ИРИ ряд необоснованных требований, и подчеркнул, что Тегеран не собирается отступать от своих принципиальных позиций.
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В четверг Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса. По его утверждению, ИРИ в меморандуме о взаимопонимании даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Частью сделки станет также снятие с нее морской блокады. Документы, как утверждает президент США, предстоит окончательно оформить в ближайшие несколько дней.
Ранее вечером американский лидер заявил об отмене запланированных атак на исламскую республику, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны.
В среду глава Белого дома обвинил Иран в затягивании урегулирования, а в ночь на четверг Штаты атаковали юг страны. Президент пригрозил противнику полным разгромом, если тот не пойдет на сделку.
Тегеран в ответ полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам в Кувейте и Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базы в Ираке, Иордании и силы Пятого флота ВМС США.
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