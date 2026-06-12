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В Индонезии начались массовые протесты из-за подорожания бензина - РИА Новости, 12.06.2026
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18:27 12.06.2026 (обновлено: 19:59 12.06.2026)
В Индонезии начались массовые протесты из-за подорожания бензина

РИА Новости: в Джакарте прошла акция протеста против повышения цен на бензин

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотни студентов в Индонезии вышли на улицы Джакарты, протестуя против повышения цен на топливо.
  • Бензин марки Pertamax подорожал более чем на 32%, что стало крупнейшим повышением цен за последние годы.
  • Участники акции выдвинули правительству пять требований, включая снижение цен на основные товары и топливо, а также отказ от ряда дорогостоящих государственных программ.
ДЖАКАРТА, 12 июн – РИА Новости. Сотни студентов вышли в пятницу на улицы столицы Индонезии Джакарты с акцией протеста, выступая против повышения цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.
С 10 июня бензин марки Pertamax, самый популярный в Индонезии, подорожал более чем на 32% - с 12,3 тысячи до 16,2 тысячи рупий за литр, что стало крупнейшим повышением цен за последние годы.
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Организатором акции выступил Студенческий исполнительный совет Университета Индонезии (BEM UI). По данным организаторов, в демонстрации приняли участие более 700 студентов из различных вузов страны.
По данным организаторов, первые столкновения с полицией произошли около полудня, когда участники акции пытались пройти через полицейские кордоны для совершения пятничной молитвы. Студенты обвинили правоохранителей в ограничении свободы собраний и передвижения.
Для обеспечения безопасности власти стянули к центру Джакарты более 4 тысяч сотрудников полиции и других силовых структур. По сообщениям местных СМИ, в охране порядка были также задействованы около 500 военнослужащих.
Участники акции выдвинули пять требований к правительству: прекратить, по их мнению, неэффективные бюджетные расходы, снизить цены на основные товары и топливо, отказаться от ряда дорогостоящих государственных программ, включая программу бесплатного питания школьников, остановить расширение роли военных в гражданской сфере и потребовали от президента признать ошибки правительства.
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Нынешние протесты стали первой крупной общенациональной студенческой акцией после решения властей повысить цены на бензин на фоне продолжающегося мирового энергетического кризиса и роста бюджетных расходов.
Одновременно акции солидарности прошли в ряде других городов страны, включая Бандунг, Джокьякарту и Понтианак.
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