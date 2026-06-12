Обличавшие главу МИД Индии европейцы замолчали после его слов о России

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар резко ответил на упреки по поводу покупки нефти у России на форуме в Финляндии.

Он отметил, что ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия, в отличие от действий европейцев в отношении Индии.

После ответа Джайшанкара повисла неловкая тишина, которую попыталась нарушить глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступив в защиту Индии.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заставил смущаться участников форума в Финляндии, резко ответив на упреки по поводу покупки нефти у России, пишет газета Ilta-Sanomat.

Джайшанкар не поддался на провокации модератора — британского журналиста Гидеона Рахмана, который попытался заняться морализаторством в адрес Индии из-за торговли с Москвой

"Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону", — заявил он.

Услышав ответ министра, Рахман попросил уточнить, что тот имеет в виду, явно смутившись.

"Европейцы продавали оружие, которое использовалось для нападения на Индию. Не сейчас, но на протяжении многих лет. Мы же никогда ничего не делали против Европы", — пояснил Джайшанкар.

После этого ответа повисла неловкая тишина, которую попыталась нарушить глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Поэтому (выскажусь. — Прим. ред.) в защиту Индии: я понимаю, что Индия в основном покупает российскую нефть и намерение Европы не состояло в том, чтобы нарушить работу всего нефтяного сектора", — добавила министр.

Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у России , в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели , ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти.