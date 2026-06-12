Обличавшие главу МИД Индии европейцы замолчали после его слов о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар резко ответил на упреки по поводу покупки нефти у России на форуме в Финляндии.
- Он отметил, что ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия, в отличие от действий европейцев в отношении Индии.
- После ответа Джайшанкара повисла неловкая тишина, которую попыталась нарушить глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступив в защиту Индии.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заставил смущаться участников форума в Финляндии, резко ответив на упреки по поводу покупки нефти у России, пишет газета Ilta-Sanomat.
Джайшанкар не поддался на провокации модератора — британского журналиста Гидеона Рахмана, который попытался заняться морализаторством в адрес Индии из-за торговли с Москвой.
"Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону", — заявил он.
Услышав ответ министра, Рахман попросил уточнить, что тот имеет в виду, явно смутившись.
"Европейцы продавали оружие, которое использовалось для нападения на Индию. Не сейчас, но на протяжении многих лет. Мы же никогда ничего не делали против Европы", — пояснил Джайшанкар.
После этого ответа повисла неловкая тишина, которую попыталась нарушить глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
"Поэтому (выскажусь. — Прим. ред.) в защиту Индии: я понимаю, что Индия в основном покупает российскую нефть и намерение Европы не состояло в том, чтобы нарушить работу всего нефтяного сектора", — добавила министр.
Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у России, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти.
Министр финансов США Скотт Бессент 18 мая подтвердил, что Вашингтон продлевает еще на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Очередное продление лицензии может быть вызвано желанием Вашингтона сбить цены на нефть, взлетевшие из-за нападения на Иран.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в июне заявлял, что Россия гарантирует стабильные поставки нефти в Китай и Индию.