Самое высокое здание в мире осветили цветами российского флага

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В честь Дня России башню Бурдж Халифа в Дубае подсветили цветами российского флага.
- Фасад небоскреба, превращенный в светодиодный экран площадью более 32 тысяч квадратных метров, засветился бело-сине-красными огнями.
ДУБАЙ, 12 июн - РИА Новости. Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж Халифа в Дубае - осветили цветами российского флага, передает корреспондент РИА Новости.
Огромный фасад небоскреба, превращенный в светодиодный экран площадью более 32 тысяч квадратных метров, вечером засветился бело-сине-красными огнями. Бурдж Халифа является одним из самых главный символов ОАЭ и главной достопримечательностью Дубая.