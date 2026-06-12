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Самое высокое здание в мире осветили цветами российского флага - РИА Новости, 12.06.2026
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21:34 12.06.2026
Самое высокое здание в мире осветили цветами российского флага

Бурдж Халифу подсветили в цвета российского триколора

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В честь Дня России башню Бурдж Халифа в Дубае подсветили цветами российского флага.
  • Фасад небоскреба, превращенный в светодиодный экран площадью более 32 тысяч квадратных метров, засветился бело-сине-красными огнями.
ДУБАЙ, 12 июн - РИА Новости. Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж Халифа в Дубае - осветили цветами российского флага, передает корреспондент РИА Новости.
Двенадцатого июня отмечается День России. В честь праздника башню в ОАЭ высотой 828 метров подсветили цветами российского триколора.
Огромный фасад небоскреба, превращенный в светодиодный экран площадью более 32 тысяч квадратных метров, вечером засветился бело-сине-красными огнями. Бурдж Халифа является одним из самых главный символов ОАЭ и главной достопримечательностью Дубая.
Гигантский триколор в одном из парков Тель-Авива в честь Дня России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Тель-Авиве в честь Дня России развернули гигантский триколор
Вчера, 09:00
 
ОАЭРоссияДубай
 
 
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