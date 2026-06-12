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В Греции заведут уголовное дело по инциденту с украинским беспилотником - РИА Новости, 12.06.2026
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10:26 12.06.2026
В Греции заведут уголовное дело по инциденту с украинским беспилотником

Дендиас: уголовное дело заведут в Греции по инциденту с украинским дроном

© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведут в Греции по инциденту с найденным украинским морским беспилотником, одних извинений недостаточно, заявил глава греческого министерства обороны Никос Дендиас.
"Наличие взрывного устройства в районах судоходства создает очевидную опасность для жизни людей. В греческом уголовном кодексе, как я полагаю, и во всех уголовных кодексах цивилизованных государств, предусмотрено уголовное наказание, поэтому этот вопрос остается актуальным", - сказал он на форуме газеты "Икономикос Тахидромос", его слова публикует министерство.
Министр добавил, что извинения украинских властей за инцидент касаются политической сферы, однако остается вопрос, кто понесет за него ответственность. Он сообщил, что министерство обороны передаст результаты расследования в министерство судоходства, а затем они будут направлены в прокуратуру. Окончательное решение о наличии состава преступления будет принимать прокурор.
"По моему скромному мнению, здесь имеется уголовно наказуемое деяние и должны быть предприняты соответствующие действия. Если греческие судебные органы придут к выводу, что состава уголовного преступления нет, это в их полномочиях, но меня такое решение удивило бы", - сказал он.
В начале мая греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Дендиас подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
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