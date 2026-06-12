В Греции заведут уголовное дело по инциденту с украинским беспилотником

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведут в Греции по инциденту с найденным украинским морским беспилотником, одних извинений недостаточно, заявил глава греческого министерства обороны Никос Дендиас.

"Наличие взрывного устройства в районах судоходства создает очевидную опасность для жизни людей. В греческом уголовном кодексе, как я полагаю, и во всех уголовных кодексах цивилизованных государств, предусмотрено уголовное наказание, поэтому этот вопрос остается актуальным", - сказал он на форуме газеты "Икономикос Тахидромос", его слова публикует министерство.

Министр добавил, что извинения украинских властей за инцидент касаются политической сферы, однако остается вопрос, кто понесет за него ответственность. Он сообщил, что министерство обороны передаст результаты расследования в министерство судоходства, а затем они будут направлены в прокуратуру. Окончательное решение о наличии состава преступления будет принимать прокурор.

"По моему скромному мнению, здесь имеется уголовно наказуемое деяние и должны быть предприняты соответствующие действия. Если греческие судебные органы придут к выводу, что состава уголовного преступления нет, это в их полномочиях, но меня такое решение удивило бы", - сказал он.