Рейтинг@Mail.ru
В России разрабатывают ГОСТ на автотуризм - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 12.06.2026
В России разрабатывают ГОСТ на автотуризм

Хатковский: в России появится ГОСТ на автотуризм

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСкоростная федеральная автомобильная дорога
Скоростная федеральная автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Скоростная федеральная автомобильная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России разрабатывается ГОСТ на автомобильный туризм.
  • ГОСТ будет включать общие принципы организации автопутешествий и закреплять ключевые понятия, такие как определение автотуризма и автомобильного туристического маршрута.
  • Сейчас общих рекомендаций для автомобильных туристов нет, но в новый ГОСТ планируется включить разделы, касающиеся общих рекомендаций для безопасности и комфортных путешествий.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ГОСТ на автомобильный туризм разрабатывается в России, он будет включать общие принципы организации автопутешествий, а также закреплять ключевые понятия, сообщил заместитель директора центра развития туристических проектов (ЦСР) Константин Хатковский в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!".
"Какие цели ставим перед собой, для чего этот ГОСТ формируется. Первое: нужно договориться об общих принципах организации автопутешествий и развития автомобильного туризма. Второе: наша задача - дать определение ключевым позициям: что такое автотуризм, что такое автомобильный туристический маршрут", - сказал Хатковский.
Девушка на беговой дорожке - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Росстандарте раскрыли, когда появится новый ГОСТ на спортпитание
Вчера, 07:11
По его словам, сейчас общих рекомендаций для автомобильных туристов нет.
"Мы посчитали важным включить в этот ГОСТ разделы, которые касаются общих рекомендаций для автомобильных туристов, которые направлены на безопасность и комфортные путешествия", - отметил заместитель директора ЦСР.
Хатковский добавил, что этот ГОСТ создает фундамент для системного развития автомобильных туристических маршрутов по всей стране.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Обложка-морф, превращающая айфон в игровую консоль при запуске игры - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с ИИ
11 июня, 14:19
 
МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала