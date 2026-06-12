В России разрабатывают ГОСТ на автотуризм

Краткий пересказ от РИА ИИ В России разрабатывается ГОСТ на автомобильный туризм.

ГОСТ будет включать общие принципы организации автопутешествий и закреплять ключевые понятия, такие как определение автотуризма и автомобильного туристического маршрута.

Сейчас общих рекомендаций для автомобильных туристов нет, но в новый ГОСТ планируется включить разделы, касающиеся общих рекомендаций для безопасности и комфортных путешествий.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ГОСТ на автомобильный туризм разрабатывается в России, он будет включать общие принципы организации автопутешествий, а также закреплять ключевые понятия, сообщил заместитель директора центра развития туристических проектов (ЦСР) Константин Хатковский в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!".

"Какие цели ставим перед собой, для чего этот ГОСТ формируется. Первое: нужно договориться об общих принципах организации автопутешествий и развития автомобильного туризма. Второе: наша задача - дать определение ключевым позициям: что такое автотуризм, что такое автомобильный туристический маршрут", - сказал Хатковский.

По его словам, сейчас общих рекомендаций для автомобильных туристов нет.

"Мы посчитали важным включить в этот ГОСТ разделы, которые касаются общих рекомендаций для автомобильных туристов, которые направлены на безопасность и комфортные путешествия", - отметил заместитель директора ЦСР.

Хатковский добавил, что этот ГОСТ создает фундамент для системного развития автомобильных туристических маршрутов по всей стране.