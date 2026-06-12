В Росстандарте рассказали о появлении ГОСТа на маникюр

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ГОСТ на оказание услуг в сфере маникюра появился в России благодаря инициативе по адаптации людей с ограниченными возможностями к новым профессиям, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.