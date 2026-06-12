В Росстандарте рассказали о появлении ГОСТа на маникюр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России с конца апреля заработал ГОСТ на маникюр и педикюр.
- Инициатором разработки ГОСТа выступило некоммерческое движение «Абилимпикс», чтобы помочь людям с ограниченными возможностями интегрироваться в жизнь и осваивать новые профессии в индустрии красоты.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ГОСТ на оказание услуг в сфере маникюра появился в России благодаря инициативе по адаптации людей с ограниченными возможностями к новым профессиям, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
В России с конца апреля заработал ГОСТ на маникюр и педикюр, где детально расписано, как оказывать такие услуги.
"Одним из инициаторов его разработки было некоммерческое движение по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс", чтобы люди с ограничениями по здоровью все больше интегрировались в обычную жизнь и осваивали новые профессии, в том числе сферы индустрии красоты, например, маникюра", - сказал Шалаев.
Он отметил, что ГОСТ является "своего рода настольной книгой, учебником", который содержит рекомендации для тех, кто осваивает соответствующую профессию.