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В Росстандарте рассказали о появлении ГОСТа на маникюр - РИА Новости, 12.06.2026
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02:45 12.06.2026 (обновлено: 09:08 12.06.2026)
В Росстандарте рассказали о появлении ГОСТа на маникюр

Шалаев: ГОСТ на маникюр создали для адаптации людей с ограничениями по здоровью

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти в салоне красоты
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти в салоне красоты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с конца апреля заработал ГОСТ на маникюр и педикюр.
  • Инициатором разработки ГОСТа выступило некоммерческое движение «Абилимпикс», чтобы помочь людям с ограниченными возможностями интегрироваться в жизнь и осваивать новые профессии в индустрии красоты.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ГОСТ на оказание услуг в сфере маникюра появился в России благодаря инициативе по адаптации людей с ограниченными возможностями к новым профессиям, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
В России с конца апреля заработал ГОСТ на маникюр и педикюр, где детально расписано, как оказывать такие услуги.
"Одним из инициаторов его разработки было некоммерческое движение по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс", чтобы люди с ограничениями по здоровью все больше интегрировались в обычную жизнь и осваивали новые профессии, в том числе сферы индустрии красоты, например, маникюра", - сказал Шалаев.
Он отметил, что ГОСТ является "своего рода настольной книгой, учебником", который содержит рекомендации для тех, кто осваивает соответствующую профессию.
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ОбществоРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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