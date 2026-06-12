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Господь всегда с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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14:07 12.06.2026 (обновлено: 14:22 12.06.2026)
Господь всегда с Россией, заявил Путин

Путин: Всевышний Господь всегда с Россией

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что Всевышний Господь всегда с Россией.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Господь всегда с Россией, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Путин в пятницу вручил государственные премии за 2025 год и медали "Герой труда РФ" в Большом Кремлевском дворце.
"Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!" - сказал глава государства.
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