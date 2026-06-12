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Закупленные Индией в России фрегаты перевооружили на ракеты BrahMos - РИА Новости, 12.06.2026
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06:53 12.06.2026
Закупленные Индией в России фрегаты перевооружили на ракеты BrahMos

Закупленные Индией в РФ фрегаты проекта 11356 перевооружили на ракеты BrahMos

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые два фрегата проекта 11356, закупленные Индией в России, перевооружены на ракетный комплекс BrahMos.
  • Вторая пара фрегатов проекта 11356, которые строятся в Индии, также будет вооружена ракетами BrahMos.
  • Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году, и два из них уже переданы Индии в 2024–2025 годах.
КРОНШТАДТ, 12 июн – РИА Новости. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные Индией в России, перевооружены на ракетный комплекс BrahMos, сообщил РИА Новости содиректор совместного российско-индийского предприятия BrahMos Александр Максичев на военно-морском салоне "Флот-2026".
"Продолжается вооружение кораблей ВМС Индии ракетами BrahMos. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные в России, также уже вооружены этими ракетами", – сказал Максичев.
Он добавил, что и вторая двойка кораблей этого проекта, которые строятся в Индии, также будет вооружена ракетами BrahMos.
Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый Tushil (бывший "Адмирал Бутаков") передан Индии в 2024 году, второй – Tamal (бывший "Адмирал Истомин") – в 2025 году. Два других строятся в Индии: "Трипут" (Triput) спущен на воду летом 2024 года, "Тавасья" (Tavasya) – в марте 2025 года.
BrahMos Aerospace – совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или наземных платформ. Предприятие создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет НПО машиностроения.
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