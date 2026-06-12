Закупленные Индией в России фрегаты перевооружили на ракеты BrahMos

Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый Tushil (бывший "Адмирал Бутаков") передан Индии в 2024 году, второй – Tamal (бывший "Адмирал Истомин") – в 2025 году. Два других строятся в Индии: "Трипут" (Triput) спущен на воду летом 2024 года, "Тавасья" (Tavasya) – в марте 2025 года.