Закупленные Индией в России фрегаты перевооружили на ракеты BrahMos

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первые два фрегата проекта 11356, закупленные Индией в России, перевооружены на ракетный комплекс BrahMos.
- Вторая пара фрегатов проекта 11356, которые строятся в Индии, также будет вооружена ракетами BrahMos.
- Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году, и два из них уже переданы Индии в 2024–2025 годах.
КРОНШТАДТ, 12 июн – РИА Новости. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные Индией в России, перевооружены на ракетный комплекс BrahMos, сообщил РИА Новости содиректор совместного российско-индийского предприятия BrahMos Александр Максичев на военно-морском салоне "Флот-2026".
Он добавил, что и вторая двойка кораблей этого проекта, которые строятся в Индии, также будет вооружена ракетами BrahMos.
Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый Tushil (бывший "Адмирал Бутаков") передан Индии в 2024 году, второй – Tamal (бывший "Адмирал Истомин") – в 2025 году. Два других строятся в Индии: "Трипут" (Triput) спущен на воду летом 2024 года, "Тавасья" (Tavasya) – в марте 2025 года.
BrahMos Aerospace – совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или наземных платформ. Предприятие создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет НПО машиностроения.