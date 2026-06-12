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В Ростове-на-Дону развернули пятидесятиметровый триколор в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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12:00 12.06.2026 (обновлено: 12:13 12.06.2026)
В Ростове-на-Дону развернули пятидесятиметровый триколор в День России

В Ростове-на-Дону развернули пятидесятиметровый флаг России в честь праздника

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону национальные творческие коллективы и волонтеры развернули 50-метровый флаг России в честь праздника.
  • В Областном доме народного творчества прошли мастер-классы, выставка и праздничный концерт в рамках флешмоба «Россия объединяет».
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Волонтеры и национальные творческие коллективы развернули 50-метровый флаг России в Ростове-на-Дону в честь праздника, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Флешмоб "Россия объединяет" состоялся перед зданием Областного дома народного творчества в День России. Пятидесятиметровый триколор развернули национальные творческие коллективы Южного федерального округа и волонтеры Ростовской области под патриотические песни.
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В фойе здания прошли творческие мастер-классы по изготовлению значка "Люблю тебя, Россия!", а также "Традиции в красках и узорах". Были организованы выставка "Донской платок", тематические фотозоны и аквагрим "Триколор".
После этого начался праздничный концерт "Единство многонациональной России", в котором принимают участие творческие коллективы округа и вновь присоединенных территорий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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РоссияРостов-на-ДонуДень РоссииРостовская область
 
 
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