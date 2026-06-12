В Ростове-на-Дону развернули пятидесятиметровый триколор в День России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Волонтеры и национальные творческие коллективы развернули 50-метровый флаг России в Ростове-на-Дону в честь праздника, передает корреспондент РИА Новости с места события.

В фойе здания прошли творческие мастер-классы по изготовлению значка "Люблю тебя, Россия!", а также "Традиции в красках и узорах". Были организованы выставка "Донской платок", тематические фотозоны и аквагрим "Триколор".