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ЕК выделит фермерам 540 миллионов евро компенсации роста цен на удобрения - РИА Новости, 12.06.2026
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14:58 12.06.2026 (обновлено: 14:59 12.06.2026)
ЕК выделит фермерам 540 миллионов евро компенсации роста цен на удобрения

Европейские фермеры получат 540 млн евро на компенсацию высоких цен на удобрения

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАкция протеста фермеров возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Акция протеста фермеров возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Акция протеста фермеров возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские фермеры получат от Еврокомиссии 540 миллионов евро компенсации роста цен на удобрения.
  • Еврокомиссия планирует выделить средства в ближайшие недели.
  • В ЕС утверждают, что рост цен на удобрения связан с кризисом на Ближнем Востоке, однако ранее проблемы были вызваны вводом блокирующих пошлин на удобрения из России и Белоруссии.
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Европейские фермеры получат от Еврокомиссии 540 миллионов евро компенсации роста цен на удобрения, следует из сообщения Еврокомиссии (ЕК).
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"Комиссия предоставит финансовую помощь фермерам, которым необходимо приобрести удобрения для обеспечения урожая в будущем… Комиссия планирует мобилизовать в общей сложности 540 миллионов евро", - говорится в заявлении.
В ЕК добавили, что планируют выделить средства в ближайшие недели.
В ЕС утверждают, что рост цен на удобрения связан исключительно с кризисом на Ближнем Востоке. Однако еще после ввода блокирующих пошлин на удобрения из России и Белоруссии европейские фермерские профсоюзные организации утверждали, что аграрии в ЕС окажутся в невыгодном положении и будут вынуждены сокращать производство.
Эта ситуация усугубляется бесконтрольным ввозом в страны ЕС украинской сельхозпродукции, а также заключенным некоторое время назад соглашением со странами Южной Америки, которые также способны наводнить европейские рынки дешевой сельхозпродукцией, выращенной в нарушение строгих европейских стандартов.
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