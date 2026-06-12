Игра на выживание: Европа вошла в газовый штопор

Можно бесконечно смотреть, как горит огонь, как течет вода и как Евросоюз новейшего времени каждое лето судорожно ищет природный газ для заполнения подземных хранилищ в рамках подготовки к грядущему осенне-зимнему периоду. Ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE), представляющая интересы европейских операторов газовой инфраструктуры, сообщает, что по состоянию на настоящее время, то есть практически на экваторе июня, закачка голубого топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) основательно отстает от графика. В данный момент подземные резервуары заполнены на 42%, что почти на 15% ниже среднестатистической заполняемости за последние пять лет. Только за прошлую неделю темп в сравнении "год к году" замедлился еще на полпроцента.

Нет, это не очередная статья о том, как Европа этой зимой обязательно замерзнет. Все гораздо глубже.

Говорить о критическом срыве графиков, равно как и о глубоком общеевропейском дефиците природного газа, конечно же, неверно. Однако тенденция, особенно если проследить динамику в привязке к событиям последних лет, весьма интересна. На момент начала СВО объемы поставок только трубопроводного газа из России в страны объединенной Европы составляли 110 миллиардов кубометров, а его доля в структуре потребления достигала 30%. Свою лепту вносил и СПГ, объем его поставок в 2022 году составил 19,5 миллиона тонн (22 миллиарда кубометров), тем самым зависимость от канала ресурсного импорта с востока для ЕС в целом достигала 43%.

Дальше пачками пошли санкции, блокировки, эмбарго, и уже по итогам 2025 года все тот же Евросоюз при общей потребности в 313 миллиардов кубических метров газа закачал из России всего 38,3 миллиарда кубов. Импорт СПГ тоже просел, хотя и не так сильно. Страны ЕС притащили к своим берегам чуть более 20 миллиардов кубометров сжиженного газа, то есть почти половину всего СПГ, произведенного в России, отвалив в карманы наших газовиков 7,2 миллиарда евро. За весь 2024-й на эти же нужды было потрачено 6,3 миллиарда евро, но здесь дело не в росте объемов продаж, а в удорожании сжиженного газа как товарного продукта. Проще говоря, СПГ постепенно дорожал аккурат в фарватере событий последних лет, где в затылок выстроились санкции, подрыв "Северных потоков", перекрытие украинского транзитного маршрута, а на десерт — события вокруг Ирана , законопатившие морскую горловину Ормузского пролива

И Россия, потерявшая порядка 70% продаж на Запад, и Евросоюз, ежегодно балансирующий на грани срыва отопительного сезона и обеспечения топливом и сырьем своей промышленности, оказались в числе потерпевших. Главные сливки сняли Соединенные Штаты, не только занявшие российскую газовую нишу, но еще и расширившие ее. Объем поставок СПГ из-за океана начиная с 2021 года утроился, и сегодня по данному направлению зависимость ЕС от американской благосклонности превышает 60%. Зависимость настолько критическая и вопиющая, что о ней уже прямо говорят, например, политики Германии , называя ситуацию тревожной. Вашингтон не только вынимает из европейских карманов дополнительные миллиарды долларов, но и использует газовозы как регулятор конкурентоспособности европейских производств.

Индию и Южную Корею. Считается, что деньги решают все, но что делать, если на них просто нечего купить? Газовозы могут запросто свернуть с маршрута в сторону Азии , где вечная нехватка энергоресурсов, провоцирующая премиальные цены за тонны и кубометры. Но также они могут не прийти на регазификационные терминалы в Дюнкерке Барселоне и острове Грейн, развернувшись по прямой команде из Вашингтона, как это было в прошлом году. Тогда европейским покупателям сообщили об одностороннем аннулировании сделок и вернули деньги, а вожделенный СПГ отправился в Японию

Чтобы понять разворачивающуюся панораму, нужно пояснить еще вот что.

О природном газе, хоть трубном, хоть сжиженном, постоянно говорят и пишут как о ресурсе энергетическом, что в целом совершенно верно. Однако малоизвестная тонкость состоит в том, что внутри Европейского союза конкретно для нужд энергетики, то есть производства электроэнергии, идет наименьшая часть этого вида топлива.

Есть взглянуть на структуру потребления природного газа по ЕС в целом, мы увидим, что на выработку электричества расходуется лишь 25% голубого топлива. На нужды промышленности в среднем уходит уже 35%. Львиную долю здесь пожирают такие направления, как химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, а также производство азотных удобрений.

Самый же большой расход, а именно 41% от общего потребления, это обеспечение потребностей бытового сектора. Сорок один процент всего природного газа направляется на отопление жилых и промышленных помещений (офисные учитываются отдельно), а также на горячее водоснабжение. Причем уже внутри данной категории 60% используется для нужд теплоэнергоцентралей, то есть конкретно на отопление.

Естественно, от страны к стране эта пропорция варьируется: наиболее зависимы Нидерланды (60%) и Италия (50%). Если к началу сентября заполнить европейские ПХГ до плановых показателей не удастся, есть немалая вероятность, что представители именно этих государств будут с трибуны Еврокомиссии выступать за очередной перенос сроков полного отказа от российского СПГ.

Август — сентябрь будут контрольным рубежом. Если газа не будет хватать, а синоптики пообещают холодную зиму, Брюссель , как политический центр, и национальные правительства на местах встанут перед довольно простым выбором. Перенаправить имеющиеся объемы в реальный сектор, чтобы Airbus мог конкурировать с американским Boeing, а дышащие на ладан автопроизводители смогли еще годик продержаться против волны китайских электрокаров, или же обогревать дома, больницы и школы. Напрашивается ответ, что рядовым европейцам "прикрутят вентиль", но европейские политические элиты за последние годы не раз побеждали объективную логику.